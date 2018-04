Gynekoložka z Třebíčska slouží věřícím ženám, potrat i pilulky odmítá

Gynekoložka z Třebíčska pomáhá svým pacientkám podle zásad křesťanské etiky. Radí tedy i ženám, které jsou často kvůli zdravotním komplikacím nabádány k potratům.

V Jaroměřicích nad Rokytnou provozuje jedinou křesťanskou gynekologickou ambulanci na Vysočině. V zemi patří ke skupince lékařů, kteří respektují zásady svých věřících pacientů. Své názory gynekoložka tlumočí na přednáškách. A je i poradkyní Hnutí pro život ČR.

Preningerová je průkopnicí ve svém oboru - jako jedna z hrstky gynekologů brojí proti antikoncepci: jako katolička nesepisuje žádosti o interrupci ani u postiženého plodu. A neposílá ženy na sterilizaci nebo do center provádějících umělé oplodnění. Ve stejném duchu zněla i její přednáška v Centru pro rodinu Vysočina v Jihlavě.

Podle primáře gynekologickoporodnického oddělení jihlavské nemocnice Aleše Roztočila není na postoji Preningerové nic špatného.

"Lékaře nelze nutit, je to na jeho svědomí," míní primář Roztočil

"Je to na svědomí lékaře, jde o věci, do kterých se nemůže nutit. V Jihlavě máme také doktory, kteří odmítají provádět interrupce a odmítají asistovanou reprodukci. Nemůžeme jim to nakazovat, na to jsou zákony. Pokud tyto zákroky neprovádí, tak to neprovádí. Lékař má právo si o reprodukční medicíně myslet, co chce, a řídit se podle svého náboženského přesvědčení a etických zásad," říká Roztočil.

To samé se týká například anesteziologů a sester.

"Pokud se jim potrat protiví, tak u něho nejsou. Když děláme interrupce ve druhém trimestru pro vývojové vady a sestra odmítá vpravit stříkačkou látku na kontrakce, tak to udělá ta, které to nevadí," popsal Roztočil.

Podobného názoru je primář gynekologickoporodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě Pavel Antonín.

"Gynekologové katolíci mají na tento názor na reprodukci právo. Je to o jejich přesvědčení. Pacientka, jíž to nevyhovuje, může vyhledat jiného lékaře," říká Antonín.

Sám by ty, kdo neprovádí potraty, na oddělení nepreferoval.

"Je to pak zdroj problémů. Ale nenutím nikoho, aby svou víru nebo přesvědčení měnil," pravil Antonín s tím, že na brodském oddělení provádí interrupce všichni, "i když někteří neradi".

Pilulky nás vyhubí, míní lékařka

Postupy gynekoložky Preningerové jsou pro někoho neobvyklé. "Jako gynekoložka hormonální antikoncepci nepodávám," tvrdí.

"Jiný lék s takovými vedlejšími účinky by za stejných podmínek byl stažen z trhu. Hormonální antikoncepce vládne světu. To, co nás mělo osvobodit, nás dokonale zotročilo a vyhubí," vysvětluje.

"Hormonální antikoncepce podporuje vývoj rakoviny děložního čípku. I dívky v osmnácti letech mají tuto diagnózu. Říkám, že rakovinu hnojí," zdůrazňuje.

"Při užívání antikoncepce může žena potratit, aniž to ví," naznačuje. Mluví i o negativních účincích prášků zabraňujících početí. Ženám prý hrozí, že je postihne onemocnění srdce a cév, hrozí jim poruchy látkové přeměny i změna hmotnosti.

"Těhotenství by se žena měla vyhýbat tři až šest měsíců po vysazení antikoncepce," míní.

"Při nedostatku kyseliny listové může dojít k rozštěpu patra dítěte nebo předčasnému potratu. Vysoká hladina vitamínu A může plod poškodit. Nedostatek vitamínu B12 zase může vyvolávat depresi," upozorňuje.

Tabletky proti početí mohou zablokovat menstruaci a ženy pak nemohou otěhotnět. "Pacientka ji užívá třeba od patnácti, v šestadvaceti vysadí a už třeba nikdy nebude ovulovat. Tudíž neotěhotní," varuje lékařka.

"Řadu žen bolí hlava, ztratí libido, na to si stěžují nejčastěji," popisuje. Zažila i operní zpěvačku, která měla oteklé hlasivky. Z antikoncepce. A musela ji vysadit.

Tablety naopak gynekoložka chválí především za kratší a méně bolestivou menstruaci.

Jihlavský primář s lékařkou nesouhlasí

Primář z jihlavské nemocnice Aleš Roztočil má však jiný názor. "Antikoncepce se používá od 50. let, u nás masivně od 80. let a za tu dobu, kdyby měla tolik negativních účinků, tak už by se dávno nepoužívala," míní Roztočil.

"Může mít a má negativní účinky, třeba snížení libida nebo ztrátu menstruace, ale má také pozitiva a ta převažují," uvedl primář.

Pavel Antonín tuší, proč katoličtí lékaři antikoncepci odsuzují. "Nemusí jít o spoustu vedlejších účinků. Z pohledu katolické církve je problematická skoro každá. Od přerušované soulože po nitroděložní tělísko, všude najdete v bibli odkaz, který bude proti použití dané metody. Ale na druhou stranu může mít klientelu, která smýšlí stejně," míní Antonín.

"Antikoncepce zachránila život mnoha ženám. Například to, že neměly mimoděložní nebo komplikované těhotenství," poznamenal.

Obhajuje i potraty. "Vrozená vývojová vada plodu může být různá, třeba srostlé prsty na nohou, ty plodu nevadí. Ale třeba rozštěp páteře nebo vrozená srdeční vada dítě invalidizuje do konce života," brání potraty Roztočil.

"Jedna z mých žaček má ambulanci v Brně, kde nabízí alternativy v souladu s katolickou církví. Používá metodiku plodných a neplodných dní místo antikoncepce," zmínil Roztočil.

S tím souhlasí i Preningerová. Navrhuje i měření bazální teploty. Podle ní to však chce čas a začít to včas cvičit. "Nezačínat až ve chvíli, kdy máte s partnerem tři děti a další nechcete," usmívá se.

Ne každá žena však o takovou přirozenou metodu stojí.

"Já bych k lékařce, která mi nepředepíše antikoncepci, nešla. Podle mě je to nejspolehlivější metoda. Jiné nevěřím, moje kamarádka i přes tu přirozenou cestu s počítáním dnů a podobně, otěhotněla. To bych teď mohla v pětadvaceti mít minimálně šest dětí a to v mém věku nepřipadá v úvahu. Ještě studuji a rodit děti není můj životní cíl," myslí si třeba Simona Koukalová z Jihlavy.