Potíže s otěhotněním má v Česku každý šestý pár

Ve čtyřiceti procentech případů za to mohou právě mužské poruchy plodnosti, řekl vedoucí brněnského Andrologického centra Igor Crha.

V roce 1940 měl průměrně muž v jednom mililitru ejakulátu kolem 110 milionů spermií. Do roku 1990 klesl jejich počet na 60 milionů.

„Pokud se tento trend nezastaví, tak za necelých 50 let klesne počet spermií pod hranici 20 milionů nutnou k samovolnému oplození vajíčka,“ řekl Crha.

Andrologické centrum založila Fakultní nemocnice Brno v roce 1999. Jeho největší výhodou je mezioborová spolupráce několika oddělení a klinik nemocnice, které poruchy plodnosti léčí. Kromě urologů a gynekologů v něm působí například genetikové, embryologové nebo sexuologové.

„Ne vždy musí pár, který k nám přijde, skončit u umělého oplodnění. Často se nám podaří nedostatek spermií v ejakulátu vyléčit,“ řekl přednosta urologické kliniky Dalibor Pacík.

Nejčastější příčinnou poruchy plodnosti u mužů, zmnožení žilního pletení šourku v oblasti varlat, řeší lékaři mikrochirurgickou operací. Stejným zákrokem také rekonstruují neprůchodné semenné cesty.

Při vyšetření často narazí na nejhoršího původce potíží: rakovinu varlat a prostaty. „Těchto onemocnění neustále přibývá a roste i úmrtnost. Záleží, v jakém stádiu se o nemoci dovíme a kdy se začne s léčbou,“ dodal Pacík.

Při problémech páru s otěhotněním jde nejčastěji o kombinaci poruch u ženy i muže. Počet takových párů navíc neustále stoupá.

„Vliv na to má i trend pozdějšího zakládání rodin. Žena starší 35 let má až trojnásobně menší šanci otěhotnět než žena o deset let mladší,“ řekl Crha. Dalším důvodem je stárnoucí populace.

Plodnost mužů je nejvíce ohrožena v prenatálním vývoji v těle matky, kdy se vyvíjejí varlata. Správný vývin mohou poškodit pesticidy a další nebezpečné chemikálie, které člověk vypouští do životního prostředí, nebo kouř z cigaret. Žádný z vlivů není stoprocentní viník, každý jedinec na něj reaguje jinak, dodal Crha.