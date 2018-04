Potíže s erekcí ukazují na potíže se zdravím

ČTĚTE TAKÉ:

Alkohol škodí erekci a snižuje plodnost

Desetina Čechů má problém s erekcí

Pro erekci je zničující stres



"Sexuální život a celkový zdravotní stav jsou u muže spojité nádoby. Každý týden vyslovuji kvůli poruchám erekce podezření například na vysoký tlak u několika pacientů," uvedl pražský sexuolog Ondřej Trojan.

Vysoký tlak neboli hypertenze sám sobě sice nebolí, ale bývá předstupněm vzniku ischemické choroby srdeční, lidé s hypertenzí jsou rovněž náchylnější k infarktu nebo mrtvici. Tito lidé mívají poškozené cévy a to právě způsobuje i potíže s erekcí, protože příslušná oblast se nedostatečně prokrvuje.

Sexuolog Trojan chápe, jak mohou být poruchy erekce pro muže traumatizující, ale na druhou stranu jim podle něj lze poděkovat. "Mohou signalizovat i tak vážné choroby jako diabetes, rakovinu prostaty, roztroušenou sklerózu nebo dříve nerozpoznanou depresivní nebo úzkostnou poruchu," doplnil sexuolog.

Přijde jen desetina

Má to však jednu zásadní podmínku: muži musí s poruchami erekce přijít k lékaři, a to pokud možno co nejdříve. Jenže to se zdaleka vždy neděje.

"Muži s vyhledáním odborné pomoci otálejí i několik let a i tak do ordinace nakonec přijde jen každý desátý," tvrdí Josef Hník, předseda Fóra sexuální vitality, které sdružuje odborníky zabývající se touto problematikou.

Muži totiž často považují potíže v sexuálním životě za nutnou daň tomu, že stárnou, a netuší, že se jich mohou zbavit, stejně jako nic nevědí o spojitosti s různými nemocemi.

Agentura Stem/Mark ve svém výzkumu před časem zjistila, že muži obvykle navštíví lékaře až po pěti letech trvání poruch erekce. A co hůře, podle Hníka se často stává, že problémy s erekcí podceňují i lékaři a aktivně o tomto problémů mluví se svými klienty jen pětina z nich.

Možnosti léčby potíží s erekcí se přitom v posledních letech výrazně zlepšily. Léčbou, po které dnes lékaři sahají zejména, jsou pilulky a léčbou potíží s erekcí se oproti minulosti, kdy ji řešili převážně urologové a sexuologové, zabývají i praktici, internisté a kardiologové.

Kolik mužů trpí potížemi

Poruchy erekce, odborně erektilní dysfunkce, patří mezi nejčastější sexuální poruchy. Někdy za nimi mohou být psychické problémy, muž si například nevěří s novou partnerkou, ale rozhodně to nebývá pravidlem.

Celosvětově trpí těmito problémy více než 100 milionů mužů, v Česku alespoň příležitostně 800 tisíc mužů mezi pětatřiceti a pětašedesáti lety věku. Počet postižených ročně stoupá asi o 40 tisíc.

Potíže s erekcí má například 75 procent diabetiků, 68 procent mužů s vysokým krevním tlakem nebo 56 procent mužů s ischemickou chorobou srdeční. Muži s těžkou depresí mají potíže s erekcí dokonce v 90 procentech případů.

Někdy však naopak může jít o vedlejší účinek léčby antidepresivy.