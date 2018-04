Zbraně proti pocení? Antiperspiranty, botox, ale i odvar z dubové kůry

Produkce potu je proces, který je pro náš organismus naprosto přirozený, často je ale příčinou společenských nepříjemností. Obzvláště při tropických teplotách stačí třeba jen obyčejná chůze a naše tělo začne vylučovat pot a s ním i neblahý odér. A jak by ne, když lidský organismus obsahuje 4 miliony potních žláz rozmístěných po celém těle.

„Zvýšené pocení většinou postihuje podpaží, dlaně nebo chodidla. Zhoršujícím momentem je většinou stres či námaha, může se však jednat o zvýšené pocení spojené s nejrůznějšími hormonálními či neurologickými onemocněními,“ říká Edita Jatšová, korektivní dermatoložka z Laserového centra Anděl.

Hliníkové soli i elektrický proud

„Vedle cukrovky či onemocnění štítné žlázy může být za naším propoceným tričkem i tzv. emocionální hyperhidróza. Jejím spouštěčem jsou emoce, jako například strach, tréma, radost nebo pocit napětí, které vyvolají zvýšenou činnost potních žláz,“ doplňuje Katarína Třísková, korektivní dermatoložka z Medicom Clinic.

Klasickou zbraní proti potu bývá používání deodorantů či antiperspirantů. Zatímco první zmíněné pouze překrývají zápach, druhé napomáhají k jeho odstranění. Některé obsahují aluminiové sloučeniny, které uzavírají horní část potních žláz nebo přímo snižují jejich aktivitu. Velmi účinnou složkou je především chlorid hlinitý. Přípravky, ve kterých je obsažen, se většinou nanáší na noc, kdy se potíme nejméně. Ráno pak stačí místo omýt vodou a mýdlem. Účinek by měl být okamžitý.

Jedním z razantnějších způsobů, jak se vypořádat s činnostní potních žláz, je elektrická koupel, neboli iontoforéza. Je založena na pronikání malého množství elektrického proudu na potní žlázy s cílem zmírnit jejich napětí, a tím snížit tvorbu potu. Zamezit tvorbě potu pomůže i tumescentní liposukce, při které se odstraňují vrstvy v podkoží, kde jsou umístěny potní žlázy.

„K dalším metodám patří i snaha o vytnutí celé oblasti pocení v podpaží či přetnutí nervů odpovídajících za pocení přímo u páteře. Bohužel většina z výše zmíněných metod jsou buď nedostatečně účinné či jsou provázeny četnými vedlejšími účinky nebo závažnými komplikacemi,“ varuje Edita Jatšová.

Botox v podpaží

Ze všech chirurgických zákroků tak nejlépe vychází botulotoxin. Princip jeho účinku spočívá v tom, že zabrání převodu vzruchů nervových vláken na potní žlázy, a tím k dočasně omezí nebo úplně zastaví pocení na ošetřeném místě. Nejčastěji jsou to oblasti podpaží, dlaně a plosky nohou.

„Zákrok je možné provést s lokálním znecitlivěním krémem nebo v případě ošetření podpaží většinou bez jakékoli anestézie. Samotný botulotoxin se pak vpravuje velmi malou jehličkou do povrchních vrstev kůže větším počtem vpichů cca po 1- 1,5 cm. Ošetření celé oblasti tedy trvá asi 10 min,“ popisuje dermatoložka Edita Jatšová.

Zákrok se provádí ambulantně a bezprostředně po něm se doporučuje nevystavovat se činnostem, které vyvolávají extrémní pocení, jako je například saunování.

„Účinek nastupuje pozvolna během 2 až 10 dnů, kdy potní žlázy omezují, až takřka zastavují svou činnost. Efekt je vždy individuální. Přetrvává podle použitého množství látky 7 -12 měsíců, někdy i déle. Ačkoliv není výsledek trvalý, lze aplikaci botulotoxinu bez obav opět opakovat, přičemž s počtem opakování se efekt prodlužuje,“ doplňuje lékař estetické a korektivní medicíny Milan Junáček z Kliniky Yes Visage.

Šalvějová lázeň a octový antiperspirant

Kdo však místo chemie raději sahá po bylinkách, může zkusit to, co dělávali naši předci. Začít můžete se šalvějovou koupelí. Právě šalvěj je totiž nejzdatnějším přírodním pomocníkem proti pocení. Šest hrstí sušené bylinky zalijeme dvěma litry horké vody a necháme minimálně 10 minut vylouhovat, pak nálev scedíme a přidáme do horké lázně. Kromě pomoci při pocení působí šalvěj i antistresově a pomáhá od zlých snů. Podobné detoxikační účinky má i kopřiva.

„K omezení pocení vřele doporučuji koupele ve slabém odvaru z dubové kůry nebo slabě růžovém roztoku hypermanganu či roztoku octanu a vinanu hlinitého (aluminium acetico-tartaricum solutum) – ředí se teplou vodou v poměru 1:15 až 1:30,“ radí dermatoložka Katarína Třísková.

Jako přírodní antiperspirant zase působí jablečný ocet. Stačí pár kapek, které naneseme do podpaží. Nebo si můžete vyrobit vlastní přípravek, jehož základem je kokosový olej a levandule. Tělesný pach překryje také šťáva z citronu či limetky. Na umytou pokožku ji naneseme pomocí vatového tamponu.

„Pocení se dá úspěšně omezit i některými léky. Užívají se vnitřně a celkově snižují psychické napětí i vegetativní reaktivitu (např. Plegomazin, Prothazin). Naopak zvyšovat pocení můžou zase léky jiné, plus třeba kofein a nikotin,“ uzavírá Katarína Třísková.