Postižení, které nikdo nevidí

"Je to osamělá existence, být dítětem s postižením, které nikdo nevidí ani mu nerozumí: své učitele rozčilujete, pro rodiče jste zklamáním, a přitom víte, že vůbec nejste hloupí!" Tak shrnuje své zkušenosti z dětství britská herečka Susan Hamshire, jež například v roce 1970 získala prestižní cenu Emmy za roli Fleur ve slavném televizním seriálu Sága rodu Forsythů, který se vysílal i u nás. Donedávna působila jako prezidentka Institutu dyslexie - jejím úkolem bylo získávat morální a zároveň také finanční podporu pro činnost této neziskové organizace. O tom, že se to daří, svědčí kupříkladu fakt, že k pětadvacetiletí existence této organizaci blahopřál osobním dopisem Tony Blair a dort nakrojila princezna Margareta, do dražby uměleckých předmětů věnoval obraz kromě jiných celebrit i princ Charles a v knížce osobních vzpomínek na dětství poznamenané dyslexií najdete mezi autory třeba piloty formule 1 Damona Hilla či Jackie Stuarta. Jiné finanční zdroje než výtěžek ze společenských či sportovních akcí tato ojedinělá škola nemá.