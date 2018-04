Postavu může změnit každý. Chce to ale čas a reálný cíl

Výživový specialista Petr Havlíček varuje: z hubnutí se nesmí stát nepříjemná povinnost.

"Vše se musí stát přirozenou součástí vašeho života, nic by nemělo být prozatímní a násilné. Jídlo vám musí chutnat, cvičení vás musí bavit, odpočinek musí nabíjet," řekl Havlíček iDNES.cz. "Prostě se musíte cítit fajnově. Diskomfort, nepohodlí, únavu a hlad není nikdo schopen snášet dlouhodobě. Kromě masochistů."

Modelkou nemůže být každý

Postavu může změnit prakticky každý. Je ovšem potřeba vědět, jak na to, a mít pevnou vůli.

"Důležité ale je uvědomit si, že každý máme své limity, ať to jsou omezení zdravotní anebo geny, které příliš ovlivnit nemůžeme. Pokud jsme tedy geneticky vybaveni mohutnější konstitucí těla a ani naši rodiče neměli postavu atleta či modelky, musíte počítat i s tím, že nikdy modelkami nebudete," vysvětluje Havlíček.

Zuzana Bičíková, osobní trenérka a instruktorka Power Plate dodává, že nejdřív je třeba v sobě najít odhodlání, a pak i vytrvalost. "Prvním krokem je uvědomit si, co chci změnit, proč to chci změnit, jaké jsou mé cíle," řekla iDNES.cz.

Špatné stravování a několik let bez pravidelného pohybu se na mé postavě hodně podepsalo.

Drastické diety hubnutí komplikují

Nejlepší předpoklady pro shazování kil mají podle Bičíkové lidé, kteří už kdysi byli zvyklí hýbat se a sport byl pro ně přirozenou součástí života. Tělo má zafixovaný pohybový stereotyp a i po mnoha letech reaguje na pohyb mnohem rychleji. Naopak značně obtížně se hubne lidem, kteří trpí nějakou hormonální poruchou, například problémy se štítnou žlázou.

Havlíček přidává další "problematickou" skupinu na hubnutí: lidé, kteří v minulosti už zkoušeli různé diety. "Jejich metabolismus je hladověním, na němž je většina diet postavena, už tak narušený, že jeho opětovné nastavení do normálního fungování, je velmi komplikované, dlouhodobé a efekt velmi nejistý," upozorňuje Havlíček. "Praxe potvrzuje, že časté držení nízkoenergetických diet vede časem k obezitě."

Naopak nejlepší předpoklady má ten, kdo má k jídlu zcela zdravě pozitivní vztah, žije aktivním životem a je ochotný si alespoň čtyřikrát týdně zasportovat.

Rada odborníka na začátku

Na počátku je důležité stanovit si reálné cíle. I vzhledem ke svým dispozicím. Proto je prospěšné vyhledat odborníka, který dokáže poradit, jakého krátkodobého i dlouhodobého výsledku můžete dosáhnout.

"Reálné cíle jsou tím nejdůležitějším. Pokud sami sebe přeceníme, zklamání nás velmi brzy odradí od čehokoliv. Jednoznačně pomůže spolupráce odborníka a jeho dohled nad celým procesem hubnutí," říká Petr Havlíček, podle něhož je důležité se zamyslet i nad svým denním režimem a svými možnostmi.

"Budete totiž muset investovat nejen svůj čas, ale i peníze. Do nákupů, přípravy jídla, pohybu… A pokud je vaším denním společníkem stres, budete se muset naučit i víc odpočívat," vysvětluje. Správné hubnutí a formování postavy je postupné, pozvolné. Lidem přitom mnohdy chybí trpělivost, a tak sáhnou po drastické dietě.

Bez pohybu není hubnutí

Dalším mylným předpokladem mnohých lidí je, že se k lepší postavě doberou jen pomocí "diety" bez zásadnějšího zapojení fyzické zátěže, sportu, byť vhodná strava podle cvičitelky Zuzany Bičíkové představuje 70 procent úspěchu.

"Pohyb je při redukci váhy a nejen při ní obrovským pomocníkem. Správně zvolený pohyb kompenzuje stres a zároveň řeší i mnoho zdravotních komplikací, které s nadváhou přicházejí. Doporučuji ale nevrhat se do všeho na vlastní pěst. Rada odborníka často ušetří nejen čas, ale i peníze a mnohá zklamání," doporučuje Havlíček.

Bičíková odhaduje, že při systematickém cvičebním programu se první viditelné výsledky dostavují po třech až pěti týdnech. Optimální je hubnout 1,5 až 2 kila za měsíc.

"Když se hubnutí nedaří, uvědomte si, jak dlouho jste pro sebe nic neudělali, dejte svému tělu čas, ať se na novinky adaptuje. Uvědomte si, že pohyb a vhodná strava není léčebná kúra na jeden měsíc, ale je to návrat k něčemu, co by mělo být lidem naprosto přirozené. Přijměte tento životní styl jako součást života," dodává Bičíková.