Postarejte se o své vlasy, aby mohly zazářit v jarním sluníčku

Vezmeme to od základů. Jestli se vaše vlasy nechovají podle vašich představ a příliš se vám mastí nebo vysušují, může být příčina velmi triviální – mytí vlasů. Kupujte si šampon pouze pro svůj typ vlasů, protože půjčování od dětí či manžela může napáchat škody.TIP: Vyzkoušejte šampony:Hydratační s meruňkou a mandarinkou pro suché a barvené vlasy, Avon, 79 KčPro uklidnění citlivé pokožky hlavy, Sensi balance, L’Oréal Professionnel, 285 KčS kopřivou pro mastné vlasy, KLORANE, 185 KčNa vlnité vlasy, Oriflame, 189 KčVypadávání vlasů, které je po zimě většinou výraznější, může mít ale hodně dalších příčin. Pokud se vás netýkají hormonální změny, stres či nedostatečná výživa a vlasy si chemicky nepoškozujete, vyzkoušejte náš tip na přípravek pro růst vlasů. Jinak se raději obraťte na specialistu.Zkuste 3 kroky pro zdravé a krásné vlasy, přípravky Nutricap od Laboratoires Yves Ponroy. Tuto trojku tvoří doplněk výživy – vyživující a posilující kapsle, 60 ks 293 Kč, sérum v ampulích, které brzdí vypadávání vlasů a stimulují jejich růst, 490 Kč, 3 a revitalizačnígelový šampon pro regeneraci a oživení, 266 Kč.Až se oteplí a vy se pustíte do nového jarního účesu, dejte přednost chytrým přístrojům, které neničí vlasy žhavým vzduchem.TIP: Foukací kulma Philips Salon Airstylist, 1299 Kč se dvěma variantami teploty a nastavením chladného vzduchu je vybavena třemi praktickými nástavci - kartáčem se zasouvacími hroty, tvarovacími kartáčem s různě dlouhými hroty a kartáčem pro dokončení účesu.Poloprofesionální žehlička Philips Salon Straight ION, 1999 Kč, snižuje díky působení iontů statický náboj, takže vlasy jsou pak hladké a zářivě. Je vybavena digitálním nastavením teploty s LCD displejem a destičkami s keramickým klouzavým povrchem.Vysoušeč vlasů AEGElectrolux Foen Profession 1800 pianissimo,1209 Kč, má pět teplotních stupňů a dvě rychlosti foukání. Samozřejmostí je i ochlazovací stupeň. Díky speciální povrchové úpravě se pohodlně ovládá.Nové přípravky, díky kterým budou vaše vlasy zdravé a krásné.TIP: Vysušené a poškozené vlasy si zaslouží zvláštní péči. Posilující maska Garnier Fructis Regenerace a Lesk, 99 Kč, jim dodá mnoho důležitých látek a do hloubky je vyživí. Její další plus je, že působí během jedné minuty.Volají SOS vaše konečky? Jsou poničené a roztřepené, ale nechcete je ostříhat? Ošetřete je speciálním Fluidem na konečky vlasů BC Bonacure Hairtherapy Schwarzkopf Professional, 414 Kč. Obnoví je, zacelí a zabrání jejich dalšímu třepení.Hledáte přípravek, který by vaše vlasy zafixoval a zároveň o ně pečoval? Pořiďte si hydratační gel na vlasy, Nivea Styling, 100 Kč. Jeho účinky jsou založeny na kombinaci mořských minerálů, panthenolu a vitaminu B3. Vyhovuje všem typům vlasů. V řadě najdete také lak za 95 Kč a pěnové tužidlo za 95 Kč.Chybí-li vašim vlasům lesk, dodejte jim ho třeba kondicionérem Phytum Energie, Yves Rocher, 110 Kč. Rozzáří je a krásně provoní, navíc usnadňuje jejich rozčesávání.S objemovou pěnou pro výraznou plnost účesu Evokatív Lustful, Sebastian Professionall, 745 Kč, budou vaše vlasy plné a vzdušné.

Jak na kudrnaté vlasy?

Kudrnaté vlasy jsou sušší a mají tendenci se třepit a lámat. Po zimě jsou na tom hůře, než ostatní typy vlasů. Aby byly krásné, je nutné o ně vhodně pečovat. Myjte je podle potřeby, ale používejte jen malé množství šamponu. Pravidelně jim dopřejte regenerační masku, balzám či sérum. Po umytí je prosušte ručníkem – nedrhněte je, jen lehce je promačkejte – a naneste do nich tužidlo pro podporu vln. Sušte je fénem s difuzérem. Pročesávejte je hřebenem se širokými zuby, hodně kudrnaté vlasy upravte jen prsty. Vlny dotvarujte voskem nebo gelem. Volte přípravky určené na kudrnaté vlasy, případně na suché a poškozené.