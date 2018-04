Pošlete recept na vaše oblíbené vánoční cukroví a vyhrajte kuchařku

Každá rodina má svoji vlastní hitparádu vánočního cukroví, ve které velmi často vedou poctivé babičkovské recepty s pravým máslem, ořechy ze zahrádky a skutečnou vanilkou.

Největšími favority českých Vánoc jsou jistě vanilkové rohlíčky, které jsou sice víceméně z „jednoho těsta“, ale každý kousek je originál, na kterém se pozná zručnost, zkušenost a trpělivost jejich tvůrce. „Můj syn rohlíčky miluje, ale jen ty, co peču já. Na návštěvě se jich ani nedotkne, i kdyby ležely přímo před ním,“ říká Petra. „Prý mu žádné jiné nechutnají.“

Pečení cukroví přitom není zdaleka jen doménou hospodyněk, otec mojí kamarádky peče každý rok 50 druhů cukroví. Krásného, načančaného a tak lahodného, že se po něm vždycky zapráší ještě před Silvestrem.

pravidla soutěže 1. Soutěž o nejlepší vánoční cukroví s internetovým magazínem OnaDnes.cz startuje 19. 11. 2010 a končí 10. 12. 2010. Příspěvky zaslané po tomto datu již nebudou zařazeny do soutěže. 2. Soutěžící zašle prostřednictvím formuláře pro vkládání čtenářských receptů soutěžní příspěvek obsahující název cukroví, seznam ingrediencí, návod k přípravě a fotografii cukroví. Fotografie by měla mít velikost minimálně 150 kB a maximálně 2 MB. 3. Každý soutěžní příspěvek musí obsahovat v názvu receptu heslo: Vánoční soutěž. 4. Podmínkou účasti v soutěži je registrace na portálu idnes.cz. 5. Výsledky soutěže budou uveřejněny na stránkách OnaDnes.cz do týdne po skončení soutěže. Výhry budou výhercům zaslány poštou.

Jak soutěžit?

Ať už jsou vašimi vánočními favority linecká kolečka, išlské dortíčky, podvodnice, kokosky, rumové kuličky, perníčky nebo jiné laskominy, můžete svoji cukrářskou vášeň proměnit v zajímavou výhru. Stačí, když se zúčastníte naší soutěže.

Prostřednictvím formuláře pro vkládání čtenářských receptů ZDE nám zašlete přesné znění receptu včetně jeho názvu, seznamu a dávkování ingrediencí a návodu k přípravě. Nezapomeňte také připojit fotografii výsledného produktu. Před název receptu připište heslo: Vánoční soutěž.

Z došlých receptů vybereme deset nejzajímavějších, které osobně vyzkoušíme a poté vyhlásíme absolutního vítěze. Celkem oceníme deset soutěžící, kteří vyhrají jednu z knih, jež do soutěže věnovalo nakladatelství Motto. Vítěz nebo vítězka navíc obdrží dárkový balíček OnaDnes.cz.

Co můžete vyhrát?

1. místo: Dárkový balíček OnaDnes.cz + Zlatá úsporná kuchařka s rozpočty - nové vydání oblíbené prvorepublikové kuchařky Anuše Kejřové z roku 1926. Kniha obsahuje skutečně 1500 úsporných a vyzkoušených předpisů s rozpočty.

2. místo: Zlatá úsporná kuchařka s rozpočty

3. a 4. místo: Vaření s Čirinou - osvědčené recepty Čiriny, osobní kuchařky prezidenta Václava Havla, která vařila diplomatům a umělcům, sestavily Irena Košíková a Dana Melanová.

5. a 6. místo: V kuchyni s Čirinou - celkem 201 receptů skutečné mistryně kuchyně a majitelky vyhlášené restaurace sepsaly Irena Košíková a Dana Melanová.

7. a 8. místo: S Čirinou na cestách - třetí sbírka skvělých receptů a návodů, jak si dobrým jídlem zpestřit život. Tentokrát autorky Irena Košíková a Dana Melanovávíce zabrousily do cizích krajů a kromě tradičních českých, slovenských a maďarských receptů předkládají i u nás méně známé návody na přípravu francouzských, italských, španělských, řeckých, čínských a dalších jídel.

9. a 10. místo: Co vařily naše babičky a co jsme my zapomněli - recepty Heleny Vrábkové, nad nimiž se sbíhají sliny a které si možná pamatujete z dětství: bramborové placky, cukrkandl, domácí chléb, šlejšky, karásky, lepenice, zelňáky, šup bába...