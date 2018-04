Pošlete muže na tábor. Námět na letní výcvikové pobyty manželů

Rozdělávání ohně s pomocí březové kůry, noční bojovka s chvějící se baterkou v ruce, základy práce se sekyrou, orientační běh trasou vyznačenou barevnými fáborky - to jsou poklady, které naše děti postupně objevují na letních táborech. Většinou přijedou špinavější, poštípanější, opálenější, poučenější, drzejší a zralejší.

Na podobnou letní zábavu by měli mít nárok i muži. Respektive by to bylo výhodné pro celou rodinu. Je několik dovedností, které by manželky u svých partnerů ocenily. Takový prospěšný tábor by rozhodně měl nabídnout:

1. Orientace v neznámém prostoru

V první lekci budou frekventanti seznámeni s lednicí, kterou sice znají, ale ne dosti důvěrně. Aby si k tělesu našli hned na začátek kladný vztah, bude v úvodní hodině naplněna pouze pivem. Tedy milým, známým předmětem. Následuje podrobná prohlídka lednice se všemi jejími tajemnými zákoutími, jako jsou šuplíky určené na zeleninu, přihrádka na vajíčka, mrazicí část.

V další lekci muži sami vezmou pár připravených základních potravin (mléko, sýry, mrkve, hořčice, vejce) a uloží je pod dohledem instruktora do nejvhodnějších oblastí lednice. V odpoledním opakování se je pokusí v kolosu najít.

Speciální pozornost bude věnována máslu. Odborný dohled předvede máslo nejprve tak, jak vypadá po přinesení z obchodu, a poté jak se jeho vzhled dramaticky změní po přendání do dózy na máslo. Opět je sami uloží a odpoledne vyjmou. Na konci týdne by měli být schopni po vyřčení potraviny ji během dvou minut v lednici objevit.





2. Goldman

Namísto zprofanovaného ironmana, čili závodu dobrodruhů a vytrvalců, poběží účastníci závod neméně náročný, leč mnohem méně oblíbený. Hromadný start - první stanoviště: převzetí břemene simulujícího plně vybavenou nákupní tašku - běh se zátěží - druhé stanoviště - školka: vyhledání dalšího břemene označeného značkou závodníka, toto vibrující břemeno je třeba na místě obléci a přidat k původní zátěži - běh - třetí stanoviště - škola: zde se hledají poschovávané předměty jako čepice, mikina, krabička na svačinu, boty - běh do cíle - v cíli účastník odloží břemena a co nejklidnějším hlasem přednese krátkou přednášku na předem neznámé téma (obsahující učivo základní školy, např. vyjmenovaná slova, slovní úloha s jednou neznámou, obrozenci), přednes je porotci soustavně přerušován.

Vyhrává ten, který měl nejlepší čas a zároveň porotu při přednášce nijak (verbálně, ani fyzicky) neinzultoval.

3. Rodinné pexeso

Každý frekventant tábora bude hrát své osobní pexeso - buď s instruktory, či v počítačové podobě. Z předem dodaných fotografií rodinných příslušníků a důležitých partnerských svátků budou vytvořeny kartičky s dvojicí.

Na jedné kartičce bude fotografie (kupříkladu manželky, tchyně, syna, svatby), na druhé její datum. Pro bystřejší táborníky se může přidávat libovolný počet příslušníků širší rodiny, případně přátel.





4. Stopovaná

Tato hra se jmenuje Dobrodružná výprava po stopách prádla aneb Kde se rodí. Její obsah čerpá z klasického díla české kultury Jak krteček ke kalhotkám přišel, ovšem namísto výroby oděvu předvádí, co vše je zapotřebí udělat, než se ze špinavého prádla stane voňavý komínek ve skříni. Součástí jsou praktická cvičení jako Hod ponožkami na koš (pro nejlepší střelce speciální odměna), Věšení prádla za pomoci kolíčků, Skládání trička a Párování ponožek. Speciální kapitolu tvoří fascinující technická přednáška o pračce a jejích funkcích.

5. Noční bojovka

Individuální soutěž zdatnosti. Konkrétní účastník, aniž by předem znal datum a hodinu své akce, bude v noci probuzen a vyslán do stanu k instruktorovi, jenž bude představovat brečící nemocné dítě. Cílem je co nejrychleji vzpouzejícímu se figurantovi změřit teplotu a podle její výše buď figuranta zpěvem uklidnit, či odtransportovat do stanu simulujícího nemocnici, přitom ovšem nevzbudit žádného jiného táborníka.

6. Pivo a čas

Jistě jedna z nejoblíbenějších her tábora by kombinovala konzumaci piva s orientací na časové ose. Jejím podtitulem by mohlo být Jedno pivo a průměrná doba na jeho vypití čili rozdíl mezi jedním, dvěma a více pivy.

Díky tomu táborníci získají přehled o tom, jak moc se liší časové limity pro vypití jednoho půllitru a třeba šesti. Tedy, že nemá smysl manželce před návštěvou hostince tvrdit, že jde na jedno, a bez telefonátu korigujícího předpokládané změny v návratu se po osmi hodinách s písní na rtech a klidem v duši vrátit.

7. Puzzle s diářem

Táborníci vyfasují týdenní diář a přehled hypotetických termínů, které je potřeba do něj umístit tak, že a) zůstane zachovaná konvence čtyřiadvacetihodinového dne, b) v denním rozpisu zbyde sedm hodin na spánek a c) počítá se s 8,5hodinovou pracovní dobou účastníka a hodinou na transport do zaměstnání a zpět.

Mezi termíny budou návštěvy několika odborných lékařů jako doprovod dětí, dětské kroužky, aspoň jedno kulturní vystoupení potomka v odpoledních hodinách, jedna dětská oslava, nákup a příprava snídaně, svačin do školy, večeře, vyprání prádla, umytí nádobí, čtení pohádky a osobní hygiena.