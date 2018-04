Poslední letošní proměna: Lenka pod stromečkem oslní sexy účesem

Osmatřicetiletá Lenka přijela z Českých Budějovic. "Vstávaly jsme ve čtyři ráno, kvůli špatným silnicím jsem chtěla mít rezervu." Lenka přijela s dcerkou Lucinkou a svojí maminkou, která jí pomáhala živou dcerku hlídat.

"Brala jsem to jako příležitost pro změnu. Navíc jsem stejně plánovala, že před Vánocemi navštívím po delší době kadeřnici, takže se to skvěle hodilo," popisuje Lenka, která pracuje v IT, své důvody, proč se do vánoční proměny přihlásila.

Jak vánoční proměna dopadla, se dozvíte ZDE

Čtyři měsíce bez zásahu kadeřnice byly na Lenčiných vlasech znát. "Měla odrostlý melír, který byl navíc aplikovaný několikrát na sobě, a konce vlasů byly i následkem toho dost vysušené a narušené," soudí kadeřnice Lenka Hajšová ze salonu Petry Měchurové. Podle ní by čtenářce Lence prospělo nechat si ostříhat víc než jen konečky.

Kadeřnice od Lenky dostala volnou ruku. Co se týká střihu, neměla totiž naše čtenářka vůbec jasno. "Jsem ráda, že mi dala plnou důvěru. Barvu původně chtěla nějakou do mahagonova či červena. Kvůli její citlivější pleti se sklonem k červenání jsem jí tyto odstíny, které by to ještě zdůraznily, nedoporučila a zvolila jsem studenější tón," vysvětluje kadeřnice.

Vzhledem k dřívějším melírům, které k sobě jednotlivě neladily a byly nanášené v silných proužcích, bylo ke zjemnění a sladění zapotřebí hodně času. Kadeřnice Lenka nakonec na vlasech naší čtenářky pracovala skoro čtyři hodiny - kromě přelivu v duhovém tónu musela "stáhnout" původní různobarevné proužky.





"Vytvořila jsem jí lehký svěží střih, který obsahuje prvky naší poslední kolekce. Je extravagantnější díky krátkým protenčeným koncům a dlouhé patce, která ve výsledku vypadá sexy, žensky a je velmi efektní," popisuje kadeřnice.

Čtenářka Lenka bude k údržbě účesu potřebovat fén, žehličku na vlasy a stylingový přípravek. "Díky žehličce vynikne střih, který musí být tím preciznější, čím kratší vlasy jsou. Tužidlo ve spreji jemné vlasy odlehčí a zpevní," vysvětluje kadeřnice.

Řada přišla i na malou Lucinku, která má na svůj věk pěkné vlásky až po ramena. S ní kadeřnice Lenka neměla tolik práce. Po umytí začistila ofinku a zkrátila na mikádo.