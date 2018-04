Pozor na vodu. Vlasům škodí v mnoha podobách, varuje přední odbornice

Pokud jste si mysleli, že když ponecháte vlasy bez chemických zásahů, nebudete si je barvit, vysoušet fénem, natáčet kulmou ani žehlit, budete je mít naprosto zdravé a neponičené, pak jste na omylu. I zcela přírodní kadeře prokazují známky poškození, chybí jim lesk, třepí se konečky a nejsou tak silné, jak by měly být. Nad tímto problémem si odborníci dlouho lámali hlavy, až díky rozsáhlým výzkumům odhalili překvapivou příčinu. Vodu!

„Bez ohledu na to, v jaké části světa žijete, používáte vodu s obsahem mědi,“ říká doktorka Jeni Thomasová z Mezinárodního institutu pro výzkum vlasů Pantene. „Tato látka se usazuje ve vlasech a poškozuje střed vlasového vlákna. Výsledkem je těžko upravitelný účes, roztřepené konečky, poletující vlasy, méně lesku, změna barvy. Čím více mědi se v kohoutkové vodě nachází, tím výraznější změny ve struktuře vlasů pozorujeme.“

Měď ve vodě ničí vlasy, stejně jako studená voda a časté česání

S tímto nečekaným zjištěním přišli vědci v čele s doktorkou Thomasovou na kongresu P&G Vision House. Při této příležitost poskytla přední světová odbornice na vlasy exkluzivní rozhovor pro OnaDnes.cz, ve kterém vysvětluje nejen dopady nejnovějších výzkumů, ale také vám poradí, co dělat pro krásnější a zdravější vlasy, a vyvrátí řadu zažitých mýtů.

Doktorka Jeni Thomasová přišla na účinky mědi ve vodě na vlasové vlákno i na řešení, jak usazování minerálů zabránit za použití nové látky blokující měď.

Dobrý den, paní doktorko. Znamená to, že je voda nepřítelem pro vlasy?

Větší nebezpečí pro integritu vlasů představují chemické a tepelné úpravy, které se výrazně podepisují zejména na konečcích vlasů. Ale dlouhodobým pozorováním jsme zjistili, že měď obsažená ve vodě neblaze působí na samotné jádro vlasu, kde se usazuje. Pokud není dřeň v pořádku, ani povrch nebude vypadat dobře. Je to sice v porovnání s jinými druhy poškození menší zlo, ale zato soustavné. I když přestanete vlasy trápit chemií a extrémními teplotami, tento problém způsobující mikroskopické škody a větší náchylnost k dalšímu poškození teplem, slunečním zářením atd. tu stále zůstane.

Lze nějak tento proces zastavit a zbavit vlasy mědi?

Již usazenou měď neodstraníte, ale můžete tento proces zastavit s pomocí blokátorů mědi v šamponech. Jde o antioxidanty obsahující molekuly chelátu EDDS, které přitahují měď a vytváření volných radikálů vedoucích k oxidačnímu poškození. Tyto látky fungují jako vodní filtr, nepustí nečistoty, které by se jinak do vlasu mohly dostat. Během splachování šamponu tak smyjete maz a špínu i vodní minerály.

Mohu nějak vůbec zamezit poškození vlasů?

Vlas je úžasný materiál s fascinujícími vlastnostmi. Pokud je zdravý, je pevnější než ocel a zároveň pružný a odolný. Ovšem jeho poškození bývá nevratné. Neustále zjišťujeme, že dodat jakoukoliv ztracenou část dovnitř vlasového vlákna je mimořádně obtížné. Nejlepší řešení nabízí prevence a soustavná péče udržující vlas kompaktní. Chovejte se ke své kštici stejně jako k obličeji. Ten také pravidelně čistíte šetrnými přípravky, používáte denní krémy, hydratační séra, vyhlazující noční krémy. Velmi podobně je na tom i vlas, i on potřebuje co nejšetrnější zacházení.

Musím si mýt vlasy každý den, nebo je tím poškozuji?

Každé vlasy a pokožka jsou jedinečné a tak k nim také musíme přistupovat. Každý z nás se potýká se stejnými problémy, jako je kolísavá míra hydratace, teplo, sluneční záření, každodenní úprava účesu. Potřebujete si vlasy umýt šetrným šamponem a následně ošetřit kondicionérem, abyste zabránili jejich vysušení a lámání. Zda tak máte činit každý den, to záleží na typu vlasů, vašem životním stylu a také prostředí, ve kterém se pohybujete.

Pokud byste si prohlédli poškozený vlasy pod mikroskopech, dostali byste takovýto obrázek. Křehké, suché vlasy poničené tepelnou a chemickou úpravou ztrácí pevnost i pružnost.

Jak poznám, že používám správný šampon?

Pokud máte pocit, že po jeho použití a důkladném vypláchnutí na vlasech stále zůstávají zbytky ve formě povlaku, pak je tento produkt pro vaše vlasy moc těžký. Potřebujete něco lehčího a ne tak výživného.

Když už byla řeč o vodě, jaká je nejlepší teplota na mytí vlasů? Říká se, že studená voda dodává lesk.

Kolem vlasů panuje spousta mýtů, které nejsou vědecky podložené. Jedním z nich je právě nízká teplota vody. Nenašli jsme žádné opodstatnění tohoto tvrzení. Naopak jsme zjistili, že se minerály ve studené vodě více usazují na povrchu vlasu a ten přichází o svůj přirozený lesk. Doporučujeme tělesnou teplotu, která je nejen příjemná, ale také nejšetrnější k pokožce hlavy.

Berete během výzkumů také ohled na stravu? Hraje významnou roli ve vzhledu vlasu?

Velmi žhavé téma. Jídlo ovlivňuje celý organismus včetně vlasů. Pokud vám chybí nějaké látky v těle, či některých máte nadbytek, projeví se to na kůži i na vlasech. Nemoci a nezdravá strava se na vzhledu vlasů podepisují poměrně rychle.

Jaké jídlo vlasům nejvíce prospívá?

Vyvážená strava. Nehledejte za tím nic jiného. Víme, že s vlasy hodně souvisí vitamin B, železo, minerály, tuky i proteiny a sacharidy. Tělo potřebuje všechny tyto látky, aby mohlo dobře fungovat a to platí samozřejmě i o vlasech. Důležitá je i měď.

Moment, ale říkala jste, že měď vlasům škodí. Jak to tedy je?

Měď je hodně zajímavá látka. Lidský organismus ji potřebuje pro fungování a hraje důležitou roli i v produkci vlasů. Potřebujeme ji přijímat v jídle. Rozhodně se jí nevzdávejte, potřebujete ji pro kůži a růst vlasů. Ale přišli jsme na to, že vlasům škodí přijímaná zvnějšku, tedy při mytí. Hromadí se v samotném jádru a to nechceme, protože tam nám dělá neplechu.

Zdravý vlas a vlas s roztřepenými konci. Rozdíly jsou pod mikroskopem i pouhým okem a hmatem jasně patrné.

Co způsobuje vymývání barvy?

V laboratořích jsme si několikrát ověřili, že až 80 procent tohoto problému má na svědomí voda. Prostě barvu při mytí spláchnete do odpadu. Porézní vlas, který vznikne během chemických procesů, absorbuje více vody. Když ta odchází z vlasů pryč, bere s sebou i molekuly barvy. Toto se děje bez ohledu na to, zda jste si vlasy barvili doma, nebo v salonu.

Dá se s tím něco udělat?

Opět jsme u ochrany celistvosti vlasového vlákna. Čím méně narušené bude, tím lépe udrží barvu, více se leskne, snáze se upravuje. Rozhodně používejte po každém mytí kondicionér pro jeho ochranu.

Pokud používám kondicionér pouze na konečky, dělám velkou chybu?

Sice napravujete již poškozené vlasové vlákno, ale neděláte nic pro prevenci tohoto problému. Nedivte se, že se se suchými a roztřepenými konečky potýkáte stále dokola. Potřebujete zabránit poškození, než k němu vůbec dojde. Kondicionér používejte po celé délce vlasů.

Mám jemné vlasy bez objemu a mám pocit, že kondicionér je zatěžuje.

Vyberte si přípravek určený pro vás typ vlasů. Musíte vlasům dodat správnou míru hydratace. To je základ správné péče přinášející efektivní výsledky.

Kondicionér používejte při každém mytí. Sáhněte po produktu určeném na váš typ vlasů.

Potřebují vlnité a kudrnaté vlasy speciální péči?

Vlnitá textura zabraňuje toku přirozeného kožního mazu, čímž se tento typ kadeří stává náchylnější k vysušení a zdrsnění jejich povrchu. Chybí jim lesk a nejsou příjemné na omak. Máte-li výrazně vlnité až kudrnaté vlasy, vyhýbejte se čisticím šamponům. Neposkytují vlasům žádnou ochranu, jejich úkolem je vlas zcela zbavit nečistot a mazu. Sáhněte po hydratačním šamponu.

Musím si vlasy chránit před UV zářením stejně jako pleť?

Ano, protože sluneční záření poškozuje vlasové vlákno, oslabuje proteinovou strukturu, která udržuje vlas silný a zdravý. Noste klobouky a produkty s UV filtry. Po pobytu na slunci opět nezapomeňte vlasy dostatečně hydratovat.

Líbí se mi textura vlasů po koupání v moři. Poškozuje sůl vlasy?

Krystalky soli lámou mikroskopické proteinové vazby. Stejně tak se chová i voda v bazénu. Proto si vlasy před takto agresivní vodou co nejvíce chraňte. Svažte si je do uzlu, nebo noste koupací čepici. Pro výraznější ochranu před poškozením použijte vysoce hydratační masku. Ta na vlasech vytvoří fyzickou bariéru a ony méně absorbují sůl a chlór. Po každém koupání si vlasy opláchněte čistou vodou.

Na poškozené vlasy používejte speciální kosmetiku s vysoce hydratačními látkami.

Mám roztřepené konečky, ale nechci si vlasy ostříhat. Mohu vlasy nějak opravit?

Existují přípravky jako sérum na konečky s vitaminem E z řady Pantene Repair&Protect, které dokážou prodloužit dobu mezi zastřihováním konečků. Zjistili jsme, že roztřepení vzniká více v suchém prostředí než tam, kde je více vlhkosti ve vzduchu. Proto si na roztřepené konečky dejte větší pozor v zimě a pokud se pohybujete často v místnostech s klimatizací.



Tvrdí se, že stokrát prokartáčované vlasy se budou více lesknout.

Jakýkoliv extrém vlasům škodí a to platí i o intenzivním česání. Mějte na paměti, že vlasové vlákno dostává již tak dost zabrat při běžné úpravě i chemickými a tepelnými úpravami. Chovejte se ke své kštici jemně. Na rozčesávání používejte speciální hřebeny určené na šetrné pročesání.

Jak se díváte na používání fénu, kulmy a žehličky?

Není žádným tajemstvím, že vysoké teploty během tepelného stylingu poškozují vlasy. Způsobují mikrotrhliny na jejich povrchu, což vede ke zhrubnutí, které můžete sami cítit, a ztrátě lesku, což vidíte. A přesto nás to neodrazuje od používání fénu a žehličky. Proto je velmi důležité používat hydratační šampon, který vyhladí vlas a následně aplikovat kondicionér, který vlas posílí a ochrání, takže bude odolnější vůči poškození.

Fén, žehličku i kulmu nastavujte vždy na nejnižší teploty, abyste minimalizovali tepelné poškození vlasového vlákna.

Mám si fénovat vlasy horkým, nebo studeným vzduchem?

Nejprve aplikuje produkt s termální ochranou, než se pustíte do vysoušení. Fén nastavte na střední, či nižší teplotu a držte jej od hlavy alespoň 15 centimetrů daleko. Hřeben použijte až ve chvíli, kdy máte vlasy z 80 procent suché. Mokré prameny se snadněji lámou.

Ráda si žehlím vlasy, jak mohu předcházet jejich výraznému poničení?

Některé žehličky dosahují opravdu extrémních teplot až 260 stupňů. To je opravdu velmi mnoho, ničí se proteinová struktura. To ještě umocňuje, pokud si žehlíte vlasy vlhké. Vysoké teploty uvaří vodu uvnitř vlasového vlákna, což můžete vidět ve formě páry. Žehlete si vlasy vždy suché a žehličku nastavte na co nejnižší teplotu.

Měla byste pro nás radu na závěr?

Chovejte se k vlasům s respektem a hlídejte si také stav pokožky hlavy. Její zdraví představuje základní předpoklad pro dobře vypadající vlasy. Nemá-li vlas dobrou živnou půdu, nevyroste pevný a silný.