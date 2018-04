Posilování nohou

Postavíme se a rozkročíme nohy. Lýtka směřují kolmo k zemi, špičky nohou jsou vytočeny šikmo stranou. Bedra máme zpevněná a hrudník držíme v mírném předklonu. Rukama se opíráme o stehna. Nohy posilujeme tak, že děláme mírné podřepy. Ale pouze nad úroveň kolen, níž ne.

Po cvičení následuje opět protažení. Zůstaneme v základním postoji - to znamená, že máme rozkročené nohy a budeme přenášet váhu. Ruce opřeme o koleno, druhou nohu natáhneme, vytočíme do strany a zvedneme její špičku ze země. To samé opakujeme na druhou stranu.



S Majkou Šulovou si můžete přijít zacvičit do Piggy fitu (Šantrochova 2, Praha 6 - Petřiny, školní budova, tel.: 31 66 101 - po 15. hodině) a do tělocvičny základní školy v pražské Vinoři.