Poruchy menstruace jsou stále častější

V této době tzv. masivního užívání hormonální antikoncepce se stává, že se poruchy cyklu často vůbec neléčí. Po vysazení antikoncepce se pak mohou projevit v ještě intenzivnější podobě.

"Nejrůznější nepravidelnosti průběhu menstruace projevující se zejména abnormálními intervaly mezi jednotlivými cykly, délkou trvání menstruace, chyběním ovulace, dále poruchy spojené s výskytem psychických změn a bolestivých stavů či přítomností epizod mimocyklického krvácení a dále odchylky od průměrné krevní ztráty postihují až pětinu pacientek gynekologických ordinací,“ komentuje situaci MUDr. Kamila Nouzová z GynCentra v Praze.

Nebezpečná kvasinka

Odborníci se shodují, že mezi nejčastější příčiny poruch menstruačního cyklu patří pět základních skupin. V první řadě se jedná o kvasinku jménem Candida albicans. Ta žije v ústech, pohlavním ústrojí a v trávicím traktu každého člověka. Rozmnožuje-li se, může způsobit poruchy menstruace.

Další příčinou bývá endometrióza. Ta se projevuje silnými menstruačními křečemi a bolestmi bederní části páteře. Při tomto onemocnění se tkáň děložní sliznice objevuje na jiných orgánech těla.



Třetí skupina se zabývá extrémním úbytkem váhy. Tuková tkáň pomáhá přeměňovat hormony důležité pro menstruaci, proto je jí určité množství v těle potřeba. V případě, že žena rychle a hodně zhubne, může dojít k vynechání periody.



Také stres a deprese bývají často příčinou posunutí, nebo dokonce vynechání menstruačního cyklu.

Nejčastější menstruační poruchy

Mezi tři nejčastější menstruační poruchy patří křečovité bolesti (dysmenorea), silné nebo prodloužené krvácení (menoragie) a nepravidelná nebo nedostavující se menstruace (amenorea). Obvykle postihují ženy v období hormonálních změn, především během dospívání a v letech krátce před přechodem. Mohou se však vyskytnout i kdykoli v reprodukčním věku.

"Chybění menstruace neboli amenorea je úplně přirozený jev v dětství, v těhotenství a v období kojení a samozřejmě i po hormonálním přechodu – v menopauze. Průměrný věk nástupu menstruace (menarché) je v našem zeměpisném pásmu kolem dvanáctého roku věku. Neobjeví-li se menstruace do šestnácti let věku (podle některých autorů do patnácti let), hovoříme o primární amenoree. U déle než 3 měsíce trvajícího vynechání menstruace používáme označení sekundární amenorea,“ popisuje jednu z běžných poruch MUDr. Kamila Nouzová.

Premenstruační syndrom (PMS)

V souvislosti s poruchou menstruačního cyklu se často hovoří o premenstruačním syndromu. Týká se všech "produktivních“ žen. Neobjevuje se před pubertou, po přechodu. Během PMS se v těle produkují ženské hormony. Projevuje se fyzickými, ale i psychickými obtížemi, mezi které které patří otoky končetin, napětí prsů, bolesti hlavy, problémy s pletí, deprese, úzkosti, únava nebo změny chuti k jídlu s až bulimickými tendencemi. Nejčastěji se tyto komplikace objevují šest až osm dní před menstruací.

"Premenstruační syndrom je mezi ženami v reprodukčním věku velmi rozšířeným problémem. Skoro každá má zkušenost s minimálně jedním jeho příznakem. Málokterá žena si uvědomí, že to je premenstruační syndrom. Je proto důležité, aby ženy byly informovány, aby se svěřily v ordinaci. Zároveň by se měl sám gynekolog při preventivních prohlídkách pacientky ptát na její problémy a pak jí doporučit vhodnou léčbu," upozorňuje gynekoložka Dagmar Makalová.

Jak je léčit

Poruchy menstruačního cyklu je potřeba léčit. Léčba závisí na typu a příčině poruchy, ale také na věku a reprodukční situaci ženy. Anatomické příčiny poruch se řeší nejčastěji chirurgicky. Pro "běžné“ poruchy se doporučuje aplikace hormonů v nejrůznějších dávkovacích režimech nebo užívání hormonální antikoncepce či hormonální substituce. V současné době mají ženy na výběr i alternativní medicínu. Existují bylinné preparáty a homeopatika upravující s individuálním efektem symptomy četných poruch. V případě bolestí mohou pomoci různé metody léčebné rehabilitace a akupunktura.