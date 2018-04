Poruchy erekce trápí každého druhého muže v Česku

Sexuoložka Taťána Šrámková proto radí ženám, aby se svým mužem o problému mluvily. Porucha totiž může být prvním příznakem vážné choroby, jako je vysoký tlak, cukrovka či hrozící infarkt.

Čtvrtina mužů potřebuje léky

"Žena by měla zkusit sama zavést na to hovor, už jenom proto, že porucha ztopoření není psychického původu, ale organického. Na prvním místě za ní stojí cévní problémy," tvrdí Šrámková.

Profesor Petr Weiss doplnil, že porucha erekce může postihnout muže kteréhokoli věku. Více než polovina mužů od 40 do 70 let se s ní již potýkala. Setkává se s ní osm procent mužů od 20 do 29 let a 11 procent mužů od 30 do 39 let, citoval sexuolog z celosvětového průzkumu, který se od roku 1993 opakuje v pětiletých intervalech. Průzkum zahrnuje data i za Českou republiku.

Vyplynulo z něj mimo jiné to, že polovinu mužů trápí předčasný výron semene, jsou to zejména velmi mladí muži. Více než polovina mužů má poruchy erekce, čtvrtina tak závažné, že by potřebovali léčbu. Jen každý desátý ale vyhledá lékaře a léčbu podstoupí.

Otevřenost se vyplácí

Stejně jako vládne mlčení kolem erekce a jejích poruch, je podle Weisse pro partnery problém i s otevřeným přiznáním pocitů při souloži. Podle průzkumu až 52 procent žen a osm procent mužů ojediněle předstírá orgasmus, 16 procent žen a 12 procent mužů často a 32 procent žen a 80 procent mužů údajně nikdy.

Otevřenost se podle Šrámkové páru vyplatí. Ženy by si podle ní měly svých mužů všímat, o problému selhávající erekce s mužem mluvit. Neměly by za selháváním hledat nevěru nebo si vyčítat, že už svého muže nepřitahují.

"Ale naopak si říci, tomu mému muži může něco být. Měli jsme hezký sex, chceme ho mít zase hezký, musím mu říci, že by měl něco udělat, abychom se zase měli v tom našem manželském sexu krásně," shrnula odbornice.

Řešili jste už někdy s partnerem jeho poruchu erekce?