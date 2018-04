Poruchy erekce se dají vyléčit, muži se trápí zbytečně

1. Je možné léčit všechny poruchy erekce?

Obecně platí, že ano. Je však třeba zjistit, proč tělo nefunguje, jak by mělo. Mnohdy stačí upravit životní styl, je však také možné, že za potížemi s erekcí se skrývají mnohem vážnější choroby, které se zatím jinak neprojevují. Při dlouhodobějších problémech je nezbytné vyhledat lékaře.

2. Znamená porucha erekce automaticky nějakou nemoc?

Někdy to může způsobit pouze nedostatek spánku kombinovaný s alkoholem, cigaretami či příliš velkým množstvím kávy, to vše samozřejmě v kombinaci se stresem.

Na erekci má velký vliv i psychika, proto když muž má pocit, že selhal, může se zacyklit a ze strachu, že k trapasu dojde opakovaně, nemyslí na nic jiného a výsledkem jsou jen další neúspěchy. Přesně takto se mohou problémy s erekcí rozjet i u jinak zdravého muže. Někdy pomáhá dočasná léčba, která erekci spraví, čímž nastartuje sebevědomí. Dále už pak léky nejsou zapotřebí.

3. Když se stydím jít k lékaři, můžu sehnat léky přes internet?

To by byla velká chyba. Právě léky na zvýšení erekce patří už léta mezi nejčastější padělky. Jestliže léky koupíte bez předpisu, nemáte žádnou záruku, co se v krabičce bude nacházet. Může tam být mnohem více účinné látky, než snesete, stejně tak tam výrobci, kteří se nepodrobují žádným kontrolám, mohou namíchat, co je napadne. Třeba látky způsobující alergie. Nehledě na to, že tyto přípravky musí předepsat lékař dokonale obeznámený se zdravotním stavem konkrétního muže. Léky na erekci nelze kombinovat s některými přípravky na srdce.

4. Není zbytečné zabývat se potížemi v sexu, když je mi přes šedesát?

Je pravda, že sexualita muže (podobně jako ženy) se s věkem mění, zájem o sex se postupně snižuje, klesá výkonnost a frekvence pohlavních styků. Přesto to nemusí znamenat, že od určitého věku by lidé měli na sex zapomenout. Porucha erekce ke stáří nepatří automaticky, je spíš způsobena dalšími chorobami, které se ve vyšším věku kumulují. Není proto třeba se stydět jít k lékaři, jestliže ještě chcete sexuálně žít, ale tělo vám stávkuje.

5. Jde o poruchu erekce, když selžu jen občas?

I když potíže s erekcí udává zhruba polovina Čechů, jen u dvaceti procent mužů jde o trvalý stav, většina se s potížemi setká jen občas.