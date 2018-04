Poruchy erekce dokážou lékaři vyléčit téměř vždy

Potíže s erekcí připouští 54 procent Čechů ve věku od 35 do 65 let. Jestliže selhávají ve více než čtvrtině případů, měli by se podle odborníků léčit. Šance na návrat k mužnosti se přitom pohybuje kolem 95 procent.