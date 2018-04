Poruchy erekce

I proto je na trhu tolik volně prodejných přípravků. Problémy se řeší na internetu, firmy vytvářejí dokonce i speciální internetové stránky, aby podpořily prodej svých výrobků. A jejich záměry jim vycházejí.

Potíže se sexuálním životem jsou totiž z těch, s nimiž se chce lékaři svěřovat jen málokdo. Přitom bez něj to nejde. Přesto to většina lidí dělá a tablety, jež obvykle působí jen jako placebo, si kupují. I z toho důvodu se této problematice, kterou si s pomocí domácí lékárničky nevyřešíte, věnujeme v tomto dílu seriálu. Některé preparáty totiž ještě ke všemu doporučují v televizních i jiných reklamách i lékaři. Nikdy však ne ti, kteří se medicíně věnují i v současnosti.

Bio a starodávné

Přírodní preparáty, které se proti poruchám erekce volně prodávají, mají totiž hned dva minusy. Nefungují – což je však u různých preparátů tohoto typu běžné. Mohou také uškodit, a to už běžné není.

V reklamách se přitom objevuje, že jsou čistě přírodní, bez chemikálií, vyrobené podle starodávných receptur a podobně. Velice lákavé zboží zvláště v době, kdy je vše s nálepkou bio tolik populární. Některé z nich dokonce kromě zlepšení sexuálních funkcí nabízejí i další plusy, například odstranění únavy či nespavosti. Preparáty, na mnohé z nichž najdete reklamu v televizích či tištěných médiích, patří mezi takzvané doplňky stravy. To znamená, že při jejich schvalování a uvádění na trh se nezjišťuje jejich účinnost.

Co tedy obsahují? Nejčastěji jde o aminokyselinu l-arginin. Je to látka, která skutečně podporuje sexuální prožívání.

Její efekt však není příliš výrazný a navíc je potřeba k tomu užít poměrně vysoké dávky argininu. V preparátech jej obvykle není o mnoho více než třeba v čokoládě. Pokud byste ale snědli několik gramů argininu denně, už můžete pocítit i poměrně nepříjemné vedlejší účinky, zejména bolesti břicha a závratě.

Exotika plná alergie

Mnohé přípravky na odstranění sexuálních potíží obsahují exotické rostliny. Některé z nich podle sexuologů jistý účinek mají. Obsahují třeba již zmíněnou aminokyselinu l-arginin, některé saponiny a další alkaloidy. Nebezpečné je, že mají nepříjemné vedlejší účinky. Mohou způsobit alergické reakce či snížit krevní tlak.

Jiné rostlinné preparáty zase neobsahují nic, co by mohlo působit na organismus. Týká se to například rostlinné drogy jihoamerického původu zvané muria puama nebo damiánu. Nemůžete si být jisti ani tím, kolik látky v daném preparátu je. Někdy příliš málo, takže nic neovlivní, jindy zase hodně, takže bude mít vedlejší účinky – zejména nevolnost nebo alergii.

Plevel na imunitu

V lécích je třeba i bylina s názvem kokotice čínská (Cuscuta chinensis). To je plevelnatá, parazitická rostlina. V Česku třeba roste kokotice evropská, obávaný plevel, která cizopasí na kopřivách či vrbách. Opravdu umí něco posílit – ne však erekci, ale imunitu. To dokážou i jiné látky obvykle obsažené v preparátech povzbuzujících erekci. Jde nejčastěji o běžné vitaminy a minerální látky. To je prospěšné. Obvykle však ne pro erekci a navíc není třeba za ně dávat tolik peněz. Stačí běžný multivitaminový preparát.

Některé léky nabízené na internetu navíc mohou obsahovat i látky, které jsou na lékařský předpis. To platí o yohimbinu či látkách obsažených v lécích na zlepšení erekce, jako je například viagra, cialis, uprima, levitra. To je velice nebezpečné, protože před jejich užíváním je třeba lékařské vyšetření. Pro muže se srdečním onemocněním mohou znamenat i ohrožení na životě.