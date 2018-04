Porucha štítné žlázy, lupénka aneb co o vašem zdraví říkají vlasy

Máte jich na hlavě přibližně sto tisíc, a pokud jste přirozeně světlovlasá, máte jich dokonce ještě zhruba o třicet tisíc víc. Kromě toho, že dotváří vaši image, jsou i vizitkou vašeho zdraví. Problémy s vlasy vás mohou upozorňovat na skrytá onemocnění i nedostatky v jídelníčku.

Viditelné řídnutí vlasů

Je normální, pokud vám denně vypadne přibližně stovka vlasů. Při mytí a kartáčování, které je pro vlasy mimořádně namáhavé, může vypadnout až dvojnásobek vlasů. Vypadávání vlasů může být i důsledkem výrazného stresu či prodělané infekce.

Pokud vám ale začne řídnout kštice výrazným způsobem, dlouhodobě, bez jakéhokoli zjevného důvodu, nejčastější příčinou jsou nedostatky v jídelníčku. Velmi často stojí za nadměrným vypadáváním vlasů nedostatek železa nebo bílkovin.

Podle shrnutí dermatologických výzkumů, které vyšlo v roce 2006 v magazínu Journal od the American Academy of Dermatology, je zřejmé, že nedostatek železa a řídnutí vlasového porostu spolu souvisí. Potravinové doplňky s jeho obsahem by měly stav vaší kštice výrazně vylepšit. Pokud nepomůže změna jídelníčku, měli byste se co nejdříve objednat na prohlídku ke svému lékaři. Za nadměrným vypadáváním vlasů totiž může stát i porucha štítné žlázy (a to jak její nedostatečná, tak její nadměrná funkce) či cukrovka.

Lupy

Ačkoli se většina lidí domnívá, že lupy jsou důsledkem příliš suché pokožky vlasové části hlavy, lupy se vyskytují stejně tak i na mastné pokožce. Pokud se vám nedaří se lupů zbavit nebo se vám tvrdošíjně vrací stále znovu zpět, příčinou může být například seboroická dermatitida. Zánětlivé onemocnění kůže, které se projevuje zarudlými skvrnami, odlupujícími se a svědícími šupinkami kůže, se projevuje zejména v místech zvýšené tvorby mazu. Vlasatá část hlavy je jí proto často postižena.

I když se seboroická dermatitida, postihující končetiny nebo trup, v dospělé populaci vyskytuje u tří až pěti procent lidí, ve vlasaté části pokožky se vyskytuje u každého pátého člověka a jejím projevem jsou právě lupy. Příčinou stále se vracejících lupů může být i lupénka nebo ekzém. V případě, že se vám nedaří zbavit lupů běžně dostupnými kosmetickými prostředky, měli byste navštívit dermatologa, který určí přesnou příčinu.

Suché vlasy

K přesušeným vlasům přispívá celá řada faktorů, jako je například fénování nebo plavání v chlorovaném bazénu. Nicméně závažná změna v textuře vlasů může být příznakem nedostatečné funkce štítné žlázy. Vlasy se zdají být jakoby tenčí, jsou slabé a přesušené.

Jestliže k tomuto nepříjemnému problému přistupuje i únava, náhlý úbytek váhy, pocity chladu, navštivte co nejdříve lékaře a nechte si vyšetřit štítnou žlázu.

Strupy

Je vaše vlasová pokožka pokrytá strupy a jakousi krustou, případně na ní zůstávají zjizvené oblasti? Potom s největší pravděpodobností trpíte lupénkou.

Podle údajů Mayo Clinic není jednoduché rozpoznat rozdíl mezi seboroickou dermatitidou a lupénkou, ale zatímco u dermatitidy jdou strupovité oblasti relativně snadno odstranit, u lupénky krusta "drží" mnohem víc a po násilném odstranění může mít místo tendenci ke krvácení. Vodítkem pro vás může být i skutečnost, že lupénka často doprovází i další autoimunitní choroby, jako je například Crohnova choroba či revmatická artritida.

Léčba lupénky není jednoduchá a obvykle se zkouší kombinace šamponů s obsahem kyseliny salicylové nebo dehtu a krémy se zinkem či aloe vera. Je však potřeba navštívit dermatologa, aby diagnózu skutečně potvrdil a navrhl adekvátní léčbu. Správná diagnóza lupénky je mimořádně důležitá, protože lupénka zvyšuje riziko diabetu, srdečních onemocnění, hypertenze, depresí a některých typů rakoviny.

Lámavé vlasy

Pokud každé ráno nacházíte na polštáři množství ulámaných vlasů, může jít o důsledek nadměrné zátěže. Tím, že vlasy příliš často barvíte, rovnáte, natáčíte nebo vysoušíte, stávají se křehčími a snadno se lámou. Jestliže své vlasy vystavujete pouze minimu těchto procedur, a přesto jsou křehké a lámavé, pátrejte po dalších varovných příznacích, jako je například suchá a šupinatá kůže.

V takovém případě mohou být na vině nedostatky jídelníčku, zejména nedostatek omega-3 mastných kyselin. Na souvislost mezi nedostatkem omega-3 mastných kyselin v jídelníčku a křehkými a lámavými vlasy upozornila už norská studie z roku 2005. Trpíte-li tedy mimořádně lámavými vlasy, snažte se je nezatěžovat vysoušením a chemickými procedurami a zařaďte do svého jídelníčku více tučných ryb, jako je například losos, tuňák a další, ořechy či lněná semínka.