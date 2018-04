Každý pátý český pár se rozvádí kvůli poruše erekce, říká sexuoložka

Psycholog Petr Šmolka jako jeden z banálních důvodů uvádí obyčejnou lenost. „Muž prostě zjistí, že u porna na internetu se uspokojí stejně a ještě ušetří síly i čas.“

Sexuoložka Taťána Šrámková se v praxi potýká s vážnějšími důvody. Nechuť k sexu může mít kořeny v nesexuální oblasti partnerského soužití a do sexuálního života se pak přenášejí konflikty ve vztahu týkající se např. hospodaření s penězi, výchovy dětí, trávení volného času. I takové déletrvající neshody vedou podle lékařky až k poruše sexuálních funkcí, z nichž nejčastější je porucha funkce ztopoření a předčasná ejakulace.

Trápí poruchy sexuální funkce hodně Čechů?

„Porucha ztopoření trápí až 52 procent Čechů ve věku od 35 do 60 let, léčit se přijde pouhých 15 procent z nich. Že za poruchou erekce stojí nejčastěji psychické důvody, či dokonce partnerka, je mýtus. Až 80 procent případů poruch erekce má tělesný podklad, psychické potíže stojí za zbylými 20 procenty.

Až 60 procent všech případů poruch erekce způsobují srdečně-cévní onemocnění. Často o nich muž ani neví, protože například vysoký krevní tlak či zvýšená hladina cholesterolu nebolí. V našich ordinacích často přijdeme na to, že pacient neléčí vysoký krevní tlak, cukrovku, naměříme mu vysokou hladinu cholesterolu a tuků či ve spolupráci s kardiology přicházíme i na ischemickou chorobu srdeční, jejímž prvním projevem může být porucha erekce.

Porucha erekce u mužů ve věku 30 až 60 let a u diabetiků může předcházet i fatálnímu srdečně-cévnímu onemocnění (infarkt či mrtvice) o dva až pět let. Je proto důležité, aby muž s poruchou erekce vyhledal lékaře včas.

Poslední dobou se mluvilo o předčasné ejakulaci. Je to masový problém?

Objevuje se u 20 až 30 procent mužů, lékaře vyhledá devět procent.

Jak lékař postupuje, přijde-li za ním muž a popisuje, že ztratil chuť k sexu?

V první řadě je třeba zjistit, zda pacient netrpí poruchou erekce, či předčasnou ejakulací. Ztráta chuti k sexu může totiž s takovou poruchou souviset až sekundárně. Pokud poruchy vyloučíme, musíme pátrat po příčině, která ke ztrátě sexuální chuti či touhy vedla. Nejprve je třeba vyloučit tělesné onemocnění: cukrovku, srdečně-cévní onemocnění, poruchu funkce štítné žlázy či sníženou hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu nebo jiné chronické onemocnění. Pokud jsou tyto příčiny vyloučeny, pátráme po psychických problémech či onemocněních, zabýváme se partnerskými konflikty.

Jak partnera přimět, aby začal problém řešit?

Muži o sexu v souvislosti s nimi samými mluví neradi. Až v 62 procentech proto, že nemají odvahu o svých potížích mluvit. Porucha erekce, erektilní dysfunkce zasáhnou jejich mužství a sebevědomí podstatně více než předčasná ejakulace. Muži trpící poruchou erekce častěji popisují pocity strachu či úzkosti ve vztahu k sexu. Ženy častěji než muži považují poruchu erekce za párový problém, a proto jim nedělá problém o sexu hovořit. Sexuální problémy, hlavně ty neřešené, vedou k napětí a nejistotě ve vztahu a k potenciálnímu ohrožení jeho stability. Za dvacet procent příčin rozvodů v Česku může porucha erekce.

Co může partnerka udělat pro nápravu?

Její podpora je velmi důležitá. Příležitostné selhání muže v sexu je běžné a žena by měla reagovat s nadhledem. Pravidelné selhávání už není dobré zlehčovat. V případě poruchy erekce, která může signalizovat i závažný zdravotní problém, je vhodné, pokud partnerka muže na tuto souvislost upozorní a bude ho motivovat k návštěvě lékaře. Žena nesmí zároveň s podporou partnera přestat myslet na sebe a svoji sexualitu. Studie ukázaly, že porucha erekce partnera vede významně častěji ke vzniku problémů v sexu u žen, a to v oblasti poruchy vzrušivosti i dosažení orgasmu. Pokud se však partneři úspěšně léčili pro poruchu erekce, sexuální potíže ženy vymizely.

V případě předčasné ejakulace pak může žena jemně partnera upozornit na to, že ji krátké milování neuspokojuje a prozradit mu, že je možné tento problém ve spolupráci s lékařem řešit.

Jaké řešení nabídne lékař?

Především muže vyšetří, změří krevní tlak a odebere krev k vyšetření hladiny cholesterolu, tuků, cukru a mužského pohlavního hormonu testosteronu. V případě poruchy erekce je třeba vyloučit srdečně-cévní onemocnění včetně toho nejzávažnějšího, kterým je ischemická choroba srdeční. Pomocí speciálního dotazníku lékař určí závažnost poruchy erekce. Na základě výsledků vyšetření a existence chorob, pro které se muž léčí, může lékař doporučit doplňující vyšetření.

První volbou ve výběru metody léčby poruchy erekce jsou tablety. Čtyři léky stejné skupiny se od sebe v některých parametrech liší, čímž můžeme pacientovi „ušít“ léčbu na míru.

Jak často a kdy se lék užívá?

V průměru půl hodiny až hodinu před sexuálním stykem. K navození erekce je třeba sexuální dráždění. Nízko dávkovaný lék může nemocný užívat i denně. Některé léky se berou současně s jídlem, u jiných opulentní jídlo zpomalí nástup účinku. Důležitá je spolupráce s lékařem a dodržování pravidelných kontrol, při kterých je nutné vyhodnotit efekt léčby, spokojenost či nežádoucí účinky.

Jak lékař pomůže v případě předčasné ejakulace?

Kromě vyšetření krve a tlaku lékař v první řadě zjistí, zda problém s rychlým výronem semene trvá od počátku sexuálního života, nebo se objevil později. V druhém případě bude lékař pátrat po příčině, která vedla k rychlé ejakulaci. Může být na vině zánět, pánevní bolest, zvýšená činnost štítné žlázy atd. Lékař bude chtít vědět, za jak dlouho po zavedení pohlavního údu do pochvy dojde k výronu semene, protože o předčasné ejakulaci hovoříme, pokud je tato doba kratší než dvě minuty. I u předčasné ejakulace pak lékař doporučí užívat jednorázově tři až jednu hodinu před sexuálním stykem lék, který vede k oddálení výronu semene.

Je pravda, že se k léčbě této poruchy užívají antidepresiva?

Dříve ano, ale nyní už máme téměř rok k dispozici první lék určený na léčbu předčasné ejakulace. Jak léky na předčasnou ejakulaci, tak na poruchu erekce je třeba důkladně „vyzkoušet“. Jejich opakované podání je nezbytné včetně postupného zvyšování dávky a správného načasování užití. Jen tak se dá předejít tomu, že nemocný léčbu předčasně opouští.

Může si pacient „naordinovat“ léčbu sám?

Před snahou o samoléčbu pomocí stravovacích doplňků musím muže důrazně varovat. Reklama, která tyto doplňky stravy provází, je klamavá. Pokud si na internetu koupí padělky účinných léků, hazardují se zdravím a životem, protože mají neznámý původ a neznámé složení. Kontroly zjistily, že pouze 10 procent z nich obsahuje deklarovanou látku v odpovídajícím množství. Naopak rozbory ukázaly, že obsahovaly zdraví škodlivé látky.

Musí muž užívat léky? Nestačí jen změnit životosprávu?

V případě poruchy erekce je návštěva lékaře doporučena, pokud muž selhává ve více jak 25 procentech pokusů o sexuální styk. Změna životosprávy je u léčby erektilní dysfunkce nezbytná. Obézní musí zhubnout, pacient by měl mít dost pohybu pětkrát týdně, je nutno stabilizovat krevní tlak a hladinu cukru či cholesterolu. Samotná změna životosprávy může vést pouze ke zlepšení lehké poruchy, občasného selhávání.

Daří se vašim pacientům měnit životosprávu?

Bohužel, čeští muži jen neradi mění svůj životní styl, sedavý způsob života a jídelníček. I proto u nás roste výskyt obezity a cukrovky. I tady mohou pomoct jejich partnerky.

Pomůže k vyřešení problémů sexuální půst, anebo naopak trénink, byť třeba jde o pokusy neúspěšné?

U erektilní dysfunkce i předčasné ejakulace platí, že vyhýbání se sexuálním aktivitě vede k uzavření bludného kruhu. Oddalování řešení problému vede ke strachu ze sexu, což vede k dalšímu selhání, frustraci v partnerském vztahu a v konečném důsledku i jeho možnému rozpadu. V případě opakovaného neúspěchu je na místě vyhledat lékaře.

Kdy musí partner začít brát léky? V jakých případech už je to jediné možné řešení?

Lékař léčbu tabletami doporučí na základě provedeného vyšetření, postoje pacienta, případně partnerky a na základě očekávání, která má muž ve vztahu k léčbě. Konečné rozhodnutí, zda muž podstoupí léčbu tabletami, či jiným způsobem, je jen na něm, případně na jeho partnerce.

Mají léky vedlejší účinek?

Léčba erektilní dysfunkce moderní generací tablet, takzvaných inhibitorů fosfodiesterázy pátého typu, je bezpečná. Nežádoucí účinky jsou většinou mírné a zřídka vedou k přerušení léčby.

Musí pacient už léky užívat napořád?

O tom u erektilní dysfunkce rozhoduje její příčina a charakter. Pokud se jedná o těžkou poruchu erekce, například u diabetika, je dlouhodobá léčba pravděpodobná. U mladšího muže s lehce zvýšenou hladinou cholesterolu je možné, že po určité době bude muž moci léky vysadit, dojde k plnému obnovení funkce erekce. U předčasné ejakulace je léčba většinou dlouhodobá.

Existuje ještě jiné řešení než změna životosprávy a léky?

U mužů s cévní příčinou poruchy erekce je dostupná léčba pomocí takzvané rázové vlny. V Česku jsou dvě pracoviště, která ji nabízejí. Metoda má potenciálně rehabilitační charakter. Možnou variantou je použití podtlakového přístroje k navození erekce. Pokud léčba tabletami nevede k úspěchu, je možná léčba injekcemi. Definitivním řešením poruchy erekce je zavedení penilní protézy.