Co dělají na porodním sále otcové? Jeden se rozčiluje, druhý okukuje ženy

Mladí rodiče

Eliška se s Radkem potkala ve studentské hospodě, i když podle svých slov na chození za zábavou příliš nejsou. Eliška tehdy ještě studovala střední školu a po maturitě plánovala další studium, zatímco Radek nastoupil do rodinné kominické firmy. Eliščiny plány na studium se posunuly měsíc po maturitě, když zjistila, že je těhotná. Mladičký pár to sice zaskočilo, ale nevyděsilo a ke všemu se postavil čelem. Podporují je i rodiny obou mladých lidí, i když si jejich matky prý nepředstavovaly, že se stanou babičkami tak brzy.



Eliška s Radkem do porodnice vyrazili bez bližších informací o tom, jak porod probíhá. Ve zmatku při odchodu si s sebou dokonce nevzali ani peníze nebo jídlo, takže volají Eliščiným rodičům, aby jim řekli o začínajícím porodu a požádali je o dovezení potravin. Rodiče brzy dorazí s jídlem, pitím i „kapesným“, které se ale Radek zdráhá vzít. Přijdou i s Eliščinou desetiletou sestrou, která už se nemůže dočkat, až z ní bude teta a se svou sestrou poctivě prodýchává kontrakce.



Po chvíli ale rodiče zase odcházejí s tím, že matka podle Eliščina klidu a momentálních porodních bolestí odhaduje, že je samotný porod ještě daleko. Nechávají proto Elišku samotnou s Radkem, který se sice bojí injekcí a neví, kolik toho vlastně chce vidět, ale přesto se rozhodl partnerku u porodu podpořit svou přítomností. Když ale lékařka Elišce pomocí velké jehly propichuje plodové obaly a vytéká plodová voda, není mu zrovna do skoku.



Eliščin porod trvá poměrně dlouho a mladá dívka je překvapená jeho bolestivostí. I když už se konečně dostane do druhé fáze porodní, nemá ještě úplně vyhráno, protože miminko sestupuje do porodních cest velmi pomalu. Porodní asistentka si proto na pomoc raději zavolá i lékařku. S její pomocí se pak mladý pár dočká dcery Elly.



I o několik měsíců později jsou oba mladí lidé spokojení. Eliška se doma stará o dcerku, zatímco Radek pracuje v rodinné firmě a daří se mu. Eliška s Radkem se také zasnoubili, staví si dům a plánují v něm rovnou dva dětské pokojíky.



Lichotky na porodním sále

Šárka (34) a Slavomír (55) naopak oba patří mezi zkušené rodiče. Slavomír má již dvě dospělé děti žijící v zahraničí, Šárka vychovává sedmiletého syna Honzíka z předchozího vztahu. Předchozí Šárčin partner ji podle jejích slov týral a odvahu k odchodu musela sbírat velmi dlouho.



Následně se rozhodla nového partnera hledat na internetových seznamkách, kde ale narážela spíš na podivíny. To se prý změnilo až při setkání se Slavomírem, které oba označují za lásku na první pohled a neváhají se ani připodobňovat k pohádkovým příběhům o zakleté princezně.



Pro Šárku jde již o druhý porod, Slavomír se ale dostává na porodní sál poprvé, i když už má dvě děti. V době kdy se narodily, ale otcové do porodnice vůbec nesměli a děti jim novopečené matky ukazovaly pouze z balkonu ve třetím patře.



„Těším se na ježdění s kočárkem víc, než u předchozích dětí,“ přiznává Slavomír. Slavomír přípravu evidentně nepodcenil a informuje Šárku o statistikách druhých porodů i o tom, jak by měla nejlépe poskakovat na míči.



Vesele se také vybavuje s porodními asistentkami, kterým vykládá o plánech na exotické dovolené, na které by rádi vyrazili již za pár měsíců i s malým miminkem. Personál nemocnice trochu překvapí ve chvíli, kdy si nepřeje být v rodném listu dítěte uveden jako otec, příslušná kolonka tak zůstává nevyplněná. Slavomír je ve vztahu evidentně dominantnější.



Šárce pak asi není příliš příjemný moment, kdy otec dítěte právě se deroucího na svět lichotí porodní asistentce. „Ta sestřička má ale krásně dlouhé řasy. Bych se jí mohl zeptat, jak to dělá nebo kam chodí,“ navrhuje, zatímco se Šárka potýká s další kontrakcí.



Zkušený pár se také rozhodl nechat si zprávu o pohlaví dítěte až k porodu a neví tedy, jestli se mohou těšit na Nicolu, nebo na Slavomíra Nicolase. Porodní asistentka se to snaží zohlednit a upozorňuje na to i své kolegyně a lékaře s tím, že pohlaví by měl nejdřív nahlas vyslovit otec, od kterého se to tak dozví i matka. Nakonec to tak ale bohužel nevyjde, lékař se zapomene a oznámí všem, že je to krásný kluk. Na otce ale aspoň zůstane přestřižení pupeční šňůry.



Miminko na suchu

Nejdramatičtější je porod Polky Kingy (22), která se svým slovenským přítelem Štefanem (29) dorazí se záchrankou. Má velké bolesti v podbřišku a při vyšetření se ukáže, že jí plodová voda odtekla již před více než dvaceti čtyřmi hodinami. Prvorodička ale bohužel nepoznala, že jde o plodovou vodu. Měla odjet do porodnice, aby své nenarozené miminko neohrozila. Pokud se totiž miminko nenarodí do několika hodin po odtoku plodové vody, je v nebezpečí. To se s postupujícím časem zvyšuje a dítěti hrozí sepse, proto je nutné preventivně podat rodičce antibiotika.



Kinga se se Štefanem potkala v zaměstnání, ze kterého je ale oba po jejím otěhotnění vyhodili. Po vyhazovu museli milenci opustit i zaměstnanecký byt a ocitli se na ubytovně, což není pro malé dítě ideální zázemí.



Kinga je dlouhým porodem velmi vyčerpaná, na porodní asistentky působí chvílemi až apaticky. Štefan se pak ve své bezmocné roli necítí příliš komfortně, vidět trpící partnerku a neumět pomoct, je utrpením i pro něj.



Svou frustraci si pak částečně vylije i na porodní asistentce, když navrhuje Kinze, aby se znovu zkusila postavit, aby hlavička miminka tlačila na děložní čípek a branka se otvírala rychleji. Porodní asistentka Zuzana se mu snaží v klidu vysvětlit, že radí jeho partnerce, jak nejlépe dokáže a tak, aby porod urychlila, nikoliv prodloužila. Sama zůstala v práci i po své směně, aby mladou rodičku neopustila v půlce porodu.



Do kamery pak přiznává, že jsou sice podobné výpady otců pochopitelné, ale že se jí dotýkají osobně, stejně jako osudy všech matek, dětí a otců, kteří projdou „jejím“ porodním sálem.



Po velmi dlouhé noci se dočkají svého chlapečka i Kinga se Štefanem, vítají malého Sebastiana a Štefan pláče dojetím. Po porodu se všichni tři vrátí ještě na chvíli na ubytovnu, kam za nimi dochází dětská lékařka a upozorňuje je, že to není vhodné místo pro výchovu miminka. Kinga je zpočátku ve velkém stresu a velmi se bojí, že by jí dítě mohl odebrat sociální odbor, k tomu ale naštěstí nedojde.



Štefanovi se po pár měsících podaří sehnat práci v automobilce v Mladé Boleslavi, kde si najdou také byt. Do toho navíc zanedlouho přibude Sebastianovi sestřička, protože náruživý Štefan a Kinga si nedali od sexu pauzu ani během šestinedělí. Kinga tak podruhé otěhotněla týden nebo dva po svém prvním porodu.