Ester Janečková vzpomíná na své porody: při posledním pila šampaňské

„Můj první porod byl hodně komplikovaný a skončil císařem. Když jsem se ráno probudila na JIPce, tak jsem se hned sháněla, abych měla Kryštofa u sebe. Tak jsem se okamžitě stěhovala z JIPky na šestinedělí, abych ho mohla mít u sebe. U druhého porodu jsem si u doktorů vydupala spontánní porod, ale nakonec to také skončilo komplikací a mým pobytem na JIPce. I pak jsem se ale hned stěhovala, abych mohla být se synem,“ shrnula své zážitky Janečková.

A co vaše porodnice? Na eMimino.cz najdete hodnocení porodnic v České republice.

„Sáru jsem rodila před pěti lety tady v Podolí a byl to nádherný spontánní porod bez jakéhokoliv zásahu, s mojí kamarádkou porodní asistentkou jsme pily na porodním sále šampaňské. A od té doby, co se narodila, nás nikdo nerozděloval, měli jsme nadstandardní pokoj, kde s námi byl dokonce i můj muž. Na Sáře je to i poznat, byla takové pohodové miminko. Myslím si, že ta vzájemná blízkost miminka a matky je pro oba nesmírně důležitá,“ prohlásila v podolské porodnici moderátorka s tím, že nejtěžší musí být odloučení pro rodiče předčasně narozených nebo nemocných dětí. Ester Janečková ocenila právě nové Centrum vývojové péče, které umožní rodičům ohrožených novorozenců trávit s nimi více času.

Kontakt rodičů a dětí je základ

Naše dítě - kniha pro rodiče Potřebujete vědět všechno o těhotenství, porodu, o péči o miminko a dítě do 3 let věku? Dozvíte se to spolu informacemi o plánovaném rodičovství, o příčinách neplodnosti a o tom, jak se projevují nejrůznější vývojové vady, v nové obsáhlé publikaci kolektivu lékařů v čele s Jaroslavem Feyereislem, ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Jaroslav Feyereisl, Petr Křepelka a kolektiv vydal publikaci Naše dítě s podtitulem než se narodí... až se narodí

Základním cílem centra je zlepšení péče o perinatálně ohrožené novorozence, mezi které patří předčasně narozené děti, děti s nízkou porodní hmotností, děti z několikačetných těhotenství nebo děti narozené s onemocněním. Centrum se snaží přizpůsobit prostředí i nutné zacházení s dítětem tak, aby byly pro dítě co nejméně rušivé - např. aby nebylo hlučné, příliš osvětlené a také aby dítě mohlo trávit s rodiči co nejvíce času v těsné blízkosti. Tzv. skin to skin kontakt s rodiči je totiž podle lékařů prospěšný pro správný vývoj miminka.

K tomu si podolská porodnice pořídila 20 specializovaných inkubátorů, které umožňují snadnější přímý kontakt matky s dítětem, který je v rámci vývojové péče jedním z nejdůležitějších faktorů pro nastartování správného psychomotorického vývoje. Součástí projektu byla i celková modernizace novorozeneckého oddělení. Nedílnou součástí projektu bude i výzkumně-vývojová činnost.

„Vývojová péče a začlenění rodičů do ošetřovatelského procesu u ohrožených dětí je dalším krokem ke zlepšení výsledků u vysoce rizikových novorozenců. Vysoce sofistikovaná intenzivní péče o novorozence se vrací k základním principům medicíny. Víme, že nejlépe snášíme závažná onemocnění v kruhu svých nejbližších. Tuto možnost nyní budeme poskytovat i našim nejmenším, závažně nemocným novorozencům“, řekl při otevření nového Centra vývojové péče docent Jaroslav Feyereisl, ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí.