Domácí porody: pro a proti

Jaké jsou hlavní argumenty pro a proti domácím porodům?

+ Pro domácí porody

Známé prostředí

Ve prospěch domácích porodů hovoří fakt, že se žena ve známém prostředí cítí příjemně a uvolněně. Neruší ji podněty jako další rodící ženy nebo střídání směny.



Celá rodina nebo intimita

Pokud chcete, aby s vámi u porodu byla vaše dula i partner, může to být v některých porodnicích problém. Stejně tak, pokud byste novorozeně chtěla ihned ukázat sourozencům. Jestliže naopak toužíte po naprosté intimitě, nemusíte k porodu kromě porodní asistentky pustit nikoho.



Volnost

Při domácím porodu se můžete celou dobu naprosto volně pohybovat. Je jenom na vás, v jaké pozici budete rodit a kde přesně to bude - v zapůjčeném porodním bazénku, ve sprše nebo třeba v ložnici. Vyhnete se i klystýru, holení nebo nástřihu, když si je nepřejete. Pokud dojde k poranění, porodní asistentka vás zašije.



Neustálý kontakt s dítětem

Mnoho žen se rozhoduje pro porod doma proto, že si přejí novorozence ihned přiložit k prsu a nechtějí, aby jim byl odnášen na vyšetření. V některých nemocnicích se občas do inkubátorů dávají na pár hodin i zdravé donošené děti "na vyhřátí".



Menší intervence

Je vědecky prokázáno, že pokud se do přirozeného běhu fyziologického porodu nezasahuje, je nižší riziko, že skončí císařem. Jakýkoliv zásah totiž vyvolává tzv. domino efekt a vede ke stavu, který vyžaduje další lékařský zásah. Například podání oxytocinu zintenzivní kontrakce, může mít ale vliv i na ozvy srdce miminka, což vede k císařskému řezu z obavy o něj.



Zahraniční praxe

V mnoha zahraničních vyspělých zemích je porod v domácím prostředí rovnocennou možností, doma rodila třeba herečka Meryl Streepová, modelka Cindy Crawfordová nebo česká modelka Karolína Kurková. Ve Velké Británii i Nizozemí je ženě k domácímu porodu poslána porodní asistentka hrazená zdravotním pojištěním, poporodní kontroly probíhají také doma, čímž se ušetří za pobyt matky a dítěte v nemocnici.



- Proti domácím porodům

Možnost komplikací

Ani u zcela běžně se vyvíjejícího těhotenství nelze vyloučit, že se objeví komplikace. V takovém případě porodní asistentka zajistí okamžitý převoz do nemocnice. Lékařský zásah ale bude zpožděn o dobu dojezdu, neměla by tedy nemocnice být daleko. Jde o hlavní argument proti domácím porodům, zpoždění by v některých případech mohlo ohrozit život matky i dítěte.



Bez tišících prostředků

Ženy rodící doma nemohou dostat epidurální analgezii, zavádět ji smí pouze anesteziolog.



Bez servisu

Pro mnoho žen je na porodnicích příjemné to, že je o ně postaráno. Je jim zajištěna strava, ony i děti jsou pod lékařským dohledem, sestry mohou na požádání pomoci s kojením, koupáním nebo poradit s případnými otázkami.



Neuniknete rodině

Pokud již máte starší děti, při porodu doma se nevytrhnete z rodinného koloběhu. I když se vám podaří nasadit partnera i další příbuzné, starostem o chod domácnosti přeci jenom zcela neuniknete. V porodnici může být snazší si chvíli užít dítě o samotě, nebo si naopak můžete po náročném porodu nerušeně odpočinout.



Bez tradice

Zatímco v zahraničí mají porody doma tradici a místo v systému zdravotní péče, v Česku tomu tak není. Zatímco zahraniční porodní asistentky mají za sebou léta praxe a tisíce odrozených dětí, ty české zatím musí zejména bojovat o to, aby mohly působit i mimo zdravotnická zařízení. Bez problémů není ani vyšetření dítěte pediatrem (pokud zavoláte záchranku, může trvat na převozu dítěte do porodnice) a zdravotní péče o něj v prvních dnech života, protože u nás není určeno, kdo ji má provádět.

