Porody doma a bez lékaře: zákaz!

Budou smět dělat jen to, k čemu je lékař pustí.

Dosud neměly porodní asistentky samostatnou práci ani výslovně povolenu, ale ani zakázánu. A tak například v Praze vzniká speciální porodní dům, v němž by měly rodit ženy, které nechtějí rodit v klasické nemocnici. Lékař v něm pracovat nemá.

Porodní asistentky proti přijatému zákonu protestují a hrozí dokonce mezinárodním soudem. Upozorňují, že ženy přijdou o možnost svobodné volby a že je to v rozporu s praxí v Evropské unii.

Lékařští experti argumentují: porod jen s asistentkou je nebezpečný. "Važme si toho, že máme jednu z nejnižších novorozeneckých a mateřských úmrtností na světě," souhlasí sociálnědemokratická poslankyně Milada Emmerová.

Porodit s "bábou" bez lékaře: zapomeňte

Porodní asistentky léta usilovaly o to, aby mohly samy pomáhat ženám během těhotenství a porodu. Říkaly: lékaře pokaždé za zády nepotřebujeme. Poslanci je však nepodpořili.

Oficiálně vedou porody v České republice jen lékaři. V praxi je to leckdy jinak: když jde vše dobře, "odrodí" ženu v nemocnici jen porodní asistentka. V zemi dokonce začala vznikat zařízení, kde by lékaři vůbec nebyli: porodní domy. Některé ženy totiž nemocniční prostředí odmítají a přejí si rodit takzvaně přirozeně.

To teď však prakticky nepůjde: podle nového zákona, který schválila poslanecká sněmovna, budou porodní asistentky závislé na lékařích a na tom, čím je pověří. Bez dohledu by směla pracovat jen žena s praxí na novorozeneckém oddělení, tu však mají jen dětské sestry, ne porodní asistentky. Ty se tudíž bouří.

"Je to likvidace svébytné profese porodních asistentek. Porodnická péče bude svěřena jen do rukou lékařů, kteří získají monopol," protestuje Eva Labusová ze Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio.

Říká, že mnoho žen si to vůbec nepřeje, a odvolává se na průzkum agentury STEM z roku 2000. Podle něj dvacet až pětadvacet žen nechce lékařsky pojatý model porodu. "Přijdou o možnost volby," upozorňuje Labusová.

Porodní dům: jak dál?

Ani dnes samostatná profese porodní asistentky neexistuje, ale je to klasická mezera v zákoně. A tak "porodní báby" jezdí k těhotným ženám domů a případně i k porodům v domácnostech.

Jen to neplatí pojišťovna, jež uznává pouze lékaře, takže například v porodním domě, který vzniká v Praze, by ženy platily zhruba pět tisíc. "Teď budou muset soukromé porodní asistentky nejspíš vrátit registrace," obává se Ivana Königsmarková, šéfka jejich asociace.

Varuje, že některé ženy budou stejně rodit doma, jen k tomu teď neseženou profesionálku. Obhájkyně přirozených porodů tvrdí, že 70 procent porodů je bez komplikací, takže lékař u nich není nutný - a kdyby byl, tak se zařídí převoz do nemocnice.

Asistentky podporovala nezávislá poslankyně Taťána Fischerová, ale neuspěla. Co když se něco stane "Já to považuji za vysoce rizikové," odmítla poslankyně Milada Emmerová (ČSSD) snahu dát do zákona, aby porodní asistentky směly samy vést porody bez komplikací.

"To se dá o porodu vždy říci až ex post. Kvalifikace našich asistentek není taková, aby to mohly posoudit bez lékaře," tvrdí Emmerová. Současný stav je podle ní optimální a bezpečný pro matku a dítě.

Obdobný názor má i šéf porodnické společnosti Vít Unzeitig, podle nějž není směrodatný ani fakt, že v některých evropských zemích jsou porody s "bábami" běžné. "Každá země má svou tradici a já nepovažuji za moudré, aby porodní asistentky přebíhaly do řad porodníků," prohlásil.