Žena porodila vlastní vnouče. Její dcera dítě nemohla sama donosit

Když bylo Alice 23 let, otěhotněla přirozeně a neskutečně se s partnerem radovala. Ale v patnáctém týdnu těhotenství potratila a byla na tom zdravotně velmi špatně. Tehdy bylo jasné, že ona sama dítě nikdy nedonosí a neporodí.

Byla zdrcená a na dně. Její matka se jí tehdy zeptala, zda by souhlasila s tím, kdyby podstoupila umělé oplodnění a dítě pro ni odnosila a porodila.

„Bála jsem se, jak bude Alice reagovat. Věděla jsem, že jinak dítě mít nebude a musela by s partnerem miminko adoptovat. Také jsem se trochu bála toho, že už jsem příliš stará na to, abych vůbec otěhotněla, ale pro svou dceru jsem to chtěla udělat. Dvakrát jsem ji málem ztratila. Když byla malá, málem mi kvůli leukémii zemřela a pak během jejího těhotenství. Moc ji miluji a udělala bych pro ni cokoli na světě,“ sdělila Theresa, která v minulosti porodila čtyři děti.

K velkému překvapení všech otěhotněla Theresa hned napoprvé. „Věděla jsem, že jsem těhotná ještě předtím, než jsem si udělala těhotenský test. Bylo mi velmi špatně. Když jsem pak zjistila, že jsem opravdu otěhotněla, byly jsme s dcerou nesmírně šťastné. Společně jsme pak chodily na kontroly k lékaři. Jsme si teď díky tomu ještě bližší,“ pokračovala matka hrdinka, pro kterou prý bylo celé těhotenství a následný porod tím nejúžasnějším zážitkem v životě.

„Bála jsem se, aby během porodu nenastaly nějaké komplikace. Nakonec vše dopadlo dobře a porodila jsem přirozeně. Během porodu byla dcera celou dobu se mnou, takže syna viděla jako první,“ pokračovala. Svého kroku prý Theresa nelituje a klidně by to udělala znovu. „Každá matka miluje svoje děti a udělala by pro ně všechno na světě,“ dodala.