Porod už nemusí automaticky provázet nástřih hráze

Problémy napraví speciální ambulance Pro ženy, které mají po porodu poškozenou či špatně zhojenou hráz a s tím související problémy nejen kosmetické, ale i funkční (bolesti při pohlavním styku či poruchy při vyprazdňování), existuje poměrně nově vzniklé pracoviště v pražské podolské porodnici - takzvaná perineální ambulance. Specializuje se na korekce poškozené hráze a je to zatím jediné pracoviště, které se tím takto komplexně zabývá. "Potíže po porodu v oblasti hráze jsou přitom poměrně časté, avšak opomíjené. Řada žen s problémy, ať už jsou estetického nebo funkčního rázu, žije, aniž by věděly, že se s tím dá něco dělat," upozorňuje gynekolog. Lékař také dodává, že to není komerční plastická chirurgie. "Ze začátku byla ambulance zaměňovaná s estetickou chirurgií, protože sem posíláme i pacientky s kosmetickými problémy," vysvětluje Drahoňovský. Tím, že jde o takzvané korekční operace poporodního poškození, je veškerá péče hrazena zdravotní pojišťovnou. "Mohou přijít i ženy z jakékoli části České republiky, i několik let po porodu, na doporučení svého gynekologa, ale i na vlastní žádost," dodává lékař.