Žena miluje tanec u tyče, nezanevřela na něj ani během porodu

Tanci se Christina věnovala od začátku těhotenství. Jakmile se u lékaře ujistila, že je s plodem vše v pořádku a není důvod se omezovat v pohybu, dál učila své žáky. Sama se tanci u tyče věnovala i ve svém volnu. Propadla mu před osmi lety a nemůže bez něj být.

Rodině Christiny se její počínání nelíbilo. Měli obavy, aby se jí během tance nezatočila hlava a neupadla. Pak by byl plod v ohrožení a mohlo by dojít k předčasnému porodu.

„Než se mi narodil první syn, kterému je nyní osm let, věnovala jsem se gymnastice. Vlastně jsem sportovala už od mala. Po porodu jsem pak chtěla najít sport, kde si protáhnu všechny svaly a bude to něco, co by mě mohlo bavit. Jakmile jsem u kamarádky viděla tanec u tyče, zamilovala jsem se,“ sdělila žena pro Mirror.co.uk.

Christina přiznává, že když se necítila nejlépe, raději byla doma v klidu. Ke konci těhotenství cvičila maximálně pětačtyřicet minut v kuse. Měla vyzkoušeno, že jakmile se miminko začalo v břiše příliš hýbat, stačilo začít tančit u tyče a velmi rychle se uklidnilo.

Jedna z mála těhotenských fotek, kde Christina není v tělocvičně.

Proto se k tanci odhodlala i ve chvíli, kdy měla silné a časté kontrakce a miminko se v břiše hodně hýbalo. Ani po cvičení však kontrakce neustávaly a Christině došlo, že se rozjíždí porod. Ani ne dvě hodiny poté, co z tyče slezla, přišlo na svět její druhé dítě.

„Sedm týdnů po porodu už jsem opět cvičila, jako kdybych nikdy nepřestala. Tanec u tyče v těhotenství se vyplatil. Lidé si často myslí, že je to sport jen pro hubené holky, které mají nějakou kondici a svaly. Opak je pravdou. Věřte, že i ženy při těle jsou v tomto sportu hodně dobré. Tak směle do toho,“ dodala.