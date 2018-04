Kde rodit? Lékařka by ženám dala vybrat, zástupce otců s ní nesouhlasí

V českých porodnicích je kladen důraz hlavně na zdraví dětí, které je třeba z matek dostat co nejdříve, aby nikdo nebyl dlouho v ohrožení. Na zdraví matek se nezapomíná, ale fungují spíše jako batoh a s jako takovými je o ně postaráno. Jejich specifické potřeby, přání či pocity nejsou pro porodníky nijak směrodatné.

Zarážející je také stoupající procento porodů císařským řezem. V roce 1997 to bylo podle gynekologa Pavla Turčana 12 procent, nyní už 20 procent.

VIDEO DUEL V přímém přenosu na téma: Jak rodit? proti sobě před kamerami usedli novinář, otec jedné dcery Ondřej Bezr a Helena Máslová, psychogynekoložka a trojnásobná matka.

Společnost se už před lety rozdělila na dva tábory. Jeden staví nade vše minimalizaci rizika ohrožení dětí bez ohledu na potřeby matek, druhý empaticky naslouchá přání matek, hájí se přírodou, k níž patří i případná rizika, a poukazuje naopak na nebezpečí porodů řízených lékařem a medikamenty.

Z pohody může být boj o život

Ondřej Bezr, novinář a otec K poměrně radikálnímu názoru na porody mě vede osobní zkušenost z narození mé dcery. Těhotenství její matky probíhalo bez jakýchkoli problémů, přímo čítankový byl i začátek porodu. Až najednou zničehonic údaj na jakémsi displeji spadl pod potřebnou hodnotu a během minuty se musela situace řešit operací. Nechci domyslet, co by se stalo, kdyby porod probíhal doma, bez moderního vybavení, jak by to řešila nějaká porodní bába. Je prostě 21. století. Jet z Prahy do Paříže 14 dní volským potahem může někomu připadat romantické, já ale upřednostňuji jistotu letadla.

Podle porodníka Alexandra Bartáka jsou argumenty, které příznivci přirozených porodů udávají, v zásadě nepodstatné. Tvrdí, že porod je poměrně extrémně nebezpečná věc a číhá při něm celá řada nenadálých komplikací. Hladký porod se podle Bartáka může z minuty na minutu změnit v boj o holý život.

„Domácí porodnictví má možná nějaké výhody pro psychiku, ale jsou podružné ve srovnání s tím, jaké výhody přináší ústavní porodnictví. Porod je bolestivá, extrémně nebezpečná, krvavá, brutální, hnusná záležitost. A argumenty, že tlumení bolesti je nepřirozené? Pokud je přirozená praxe z předminulého století, kdy nic jiného nebylo, neznamená, že je přirozenost lepší.“ říká.

V porodnictví pracuje Alexandr Barták 30 let a za tu dobu zažil pár situací, že kdyby žena nebyla v té chvíli poblíž operačního sálu, zemřela by. „Kdo viděl embolii plodovou vodou nebo silné krvácení po porodu, ví, že to jen tak nezastavíte a musíte si poradit během několika minut,“ argumentuje a souhlasí, že by se lékaři měli snažit ženám vyjít vstříc, aby jim bylo v porodnicích lépe. „Ale to ještě není důvod k tomu přesunout porody do domácností,“ říká (více zde).

Nestavme porodnici proti klidu domova

„Od fyziologů se dnes dozvídáme, že aby žena sama porodila, potřebuje se cítit bezpečně, aniž by ji u toho někdo pozoroval,“ tvrdí francouzský porodník, lékař Michel Odent, který patří do tábora sympatizantů s přirozenými porody a loni v Česku vedl seminář o fyziologických porodech.

Zní to jednoduše, tvrdí francouzský odborník. Kdo tedy může být s ženou u porodu, aniž by se cítila pozorována? „Stačí selský rozum a víme, že v ideálním případě je to matka, jejíž role je ochranitelská. Proto byly původně porodní asistentkou matka, nebo jiná mateřská osoba z rodiny.“

Psychogynekoložka Helena Máslová V posledních desetiletích se normálním porodem stal lékařem řízený, medikalizovaný porod, a i ten se různě měnil. Jeden čas bylo normální podávat rodičkám opiáty, ale rodily se přidušené děti, protože opiáty tlumí dechové centrum. Pak se zase dávala neuroleptika, takzvaná plegomatická směs, po které měly některé rodičky halucinace. Jeden čas bylo běžné kurtovat ženy do třmenů v poloze na zádech. Normální bylo sterilní zarouškování ženy jako při operaci. Normální jsou dodnes nucené porody s protržením plodových obalů a s infuzí oxytocinu. Normalita se mění, obvyklý teď dokonce začíná být porod císařským řezem. Ale já říkám, že normální by měl být pořád ten původní přirozený porod a ostatní by měly být doplňkové. Více zde.

Na stovky let byla úloha matky v době porodu zapomenuta a teprve nyní podle profesora Odenta znovu objevujeme, k čemu porodní asistentky potřebujeme.

„Pro co nejsnazší porod je nejvhodnější přítomnost jedné zkušené porodní asistentky, která mlčí, sedí v rohu malé teplé a tmavé místnosti a plete. Pletení je totiž podle moderních vědců opakovaná činnost, která snižuje napětí,“ popisuje lékař atmosféru, která usnadňuje přirozený porod.

Neměli bychom podle něj proti sobě stavět porod doma a v porodnici. Prioritou by mělo být skloubení soukromí, které nabízí domov (čtěte také: Porody doma: pro a proti) s vybavením, které má k dispozici nemocnice.

„Musíme vzít v úvahu, že žena má základní potřeby, například se cítit v bezpečí. Ovšem vzhledem k různým kulturním vlivům se může každá cítit v bezpečí v jiném prostředí. Znám takové, které se rozhodly rodit v porodnici, ale v den, kdy porod začal, prostě zůstaly doma s porodní asistentkou, a také opačné případy, kdy chtěly rodit doma, ale bezpečně se cítily, až když kolem sebe slyšely pípající nemocniční přístroje. Často jsou události nepředvídatelné, takže je ideální, zůstane-li několik možností otevřených. A to je možné jen v případě dobrých vztahů mezi porodními asistentkami a nemocničním personálem,“ říká Michel Odent.

