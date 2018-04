Porod dnes trvá až o tři hodiny déle než před 50 lety

Lékaři by měli přehodnotit definici toho, co se považuje za "normální" předporodní fázi, cituje americkou studii zveřejněnou v odborném časopise American Journal of Obstetrics & Gynecology agentura Reuters.

Čas navíc v současnosti připadá na první fázi porodních bolestí, která je nejdelší z celého procesu a předchází fázi "tlačení", píše se ve studii.

Na tomto trendu se podílí také skutečnost, že jiné jsou i současné matky v porovnání s těmi, které rodily v šedesátých letech minulého století. Průměrně jsou starší, více váží a jejich novorozeňata jsou rovněž větší. "Ale i když zahrneme tyto měnící se demografické faktory, pořád vycházejí delší porodní bolesti," řekla hlavní autorka studie Katherine Laughonová.

Studie podle Laughonové nedokázala plně stanovit možné příčiny tohoto rozdílu. Jedním z nabízejících se vysvětlení ale může být skutečnost, že v dnešní době je mnohem běžnější epidurální anestezie, která sice zmírní porodní bolesti, ale protáhne je o zhruba 40 až 90 minut.

V současnosti si epidurál nechá v USA píchnout zhruba 55 procent rodiček, zatímco před 50 lety to byla jen čtyři procenta. Podstatně také ve Spojených státech stoupl počet žen rodících císařským řezem ze tří procent před 50 lety na současných dvanáct. A 31 procent současných rodiček dostává oxytocin, který stimuluje kontrakce - před 50 lety to bylo jen 12 procent žen.