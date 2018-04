Porod bych si zopakovala, jen sestru chci milejší

Co dva dny jsem chodila do porodnice na kontrolu a na 1.1. 2007 mě pozvali k hospitalizaci.

Přesně na Nový rok mi začali vyvolávat porod tabletami. Ještě mě uložili na přistýlku, že se na pokoji moc nezdržím, že to bude rychlé. Po první tabletě mě začalo bolet břicho, po další jsem měla kontrakce, které většinou trvaly půl dne. Pak přestaly a šla jsem na další tabletu. Ani po sedmé tabletě jsem se neotevírala.

Čtvrtého ledna brzy ráno mi praskla plodová voda a na posílení stahů jsem dostala Oxytocin. Výsledek byl stále stejný, teda horší, stahy hodně bolely a malé se pořád nechtělo na svět. Nakonec za mnou přišel pan doktor a rozhodl, že porodím císařským řezem.

Porodní asistentka, která se o mě před porodem starala, mě - jakmile odešel doktor - zkritizovala, že jsem to ještě mohla vydržet a porodit normálně. Po třech a půl dnech bolestí jsem to chtěla mít už za sebou a bylo mi jedno jak. Po cestě na porodní sál mě ještě stihla poučit, že porod císařským řezem není bezbolestný a že si svoje užiju i tak. Moje dcera se narodila 4.1.2007 před polednem a vážila 4,2kg.

Užila jsem si svoje, ale už teď si tu bolest ani nevybavuji a jsem šťastná, že moje malé kuřátko je v pořádku. A jestli se nám to ještě někdy povede, určitě bych si to ráda zopakovala. Snad jen ta sestra by mohla být milejší.