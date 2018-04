Porod je jako válečná bitva. U otců může vyvolat posttraumatický stres

Ačkoli se pochopitelně život ohrožující situace na porodním sále týkají zejména matky a dítěte, neměl by být podle výzkumníků z Oxfordské univerzity, které cituje Daily Mail, přehlížen ani ten bledý pán ve sterilním plášti a gumových galoších. Zejména v případech, kdy rodička hodně krvácí, dítě nedýchá, nebo je nutný neplánovaný císařský řez.

I když zdravotníci v takových případech zděšeného tatínka obyčejně okamžitě odešlou ze "scény", zaslouží si podle vědců, aby se mu posléze personál dostatečně věnoval, vše mu vysvětlil a poskytl podporu stejně jako matce. Výzkum totiž prozradil, že mnoho otců utrpělo následkem své přítomnosti u nečekaně dramatického porodu duševní trauma. Ve výjimečných případech byl dokonce u některých diagnostikován stav zvaný posttraumatický stres, o kterém lékaři hovoří nejčastěji v souvislosti s účastníky válečných konfliktů nebo živelných katastrof.

V horror se proměnil například porod císařským řezem, u kterého svou ženu doprovázel Darren Dixon. Manželka ztratila hodně krve a neplánovaně podstoupila hysterektomii, narozená dcera nedýchala a musela být resuscitována, obě pak skončily na jednotce intenzivní péče. Zděšený otec byl po tomto hrůzném zážitku natolik otřesen, že mu byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha, dodnes jej pronásledují děsivé vzpomínky a sedm let není schopen se vrátit do zaměstnání, kde dříve pracoval jako manažer skladu.

Na zážitky z porodnice nikdy nezapomene ani třiačtyřicetiletý Marc Booth, který otevřenými dveřmi viděl ležet na stole placentu. "Nevěděl jsem, co to je, a netušil jsem, zda je dítě vůbec živé. Pak vyšly na chodbu sestry s prázdným inkubátorem a neřekly ani slovo," vzpomíná na nejhorší chvíle svého života. On i další vyděšení tatínci přiznali, že by stáli o více podpory a lepší komunikaci s personálem nemocnice ve chvíli, kdy netušili, co se s jejich ženou a dítětem děje.

"Samozřejmě všichni se v tu chvíli snaží zachránit život matce a dítěti, ale měli bychom myslet také na otce," upozorňuje vedoucí výzkumného týmu profesor Marian Knihgt. Dramatické situace při porodu totiž podle něj mohou mít negativní dlouhodobý vliv na duševní i fyzické zdraví otce i matky, stejně jako na vztahy v rodině.