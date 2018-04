Porno vs. váš sexuální život. Je to jen JEHO věc, nebo není?

Asi vám tahle scéna přijde trochu přitažená za vlasy. Domácností, kde je konzumace porno snímků pravidelně sdílenou zábavou obou partnerů a radostným obohacením milostného života, asi příliš nebude. Sledování lechtivých videonahrávek je přece jen ve většině případů spíše mužská kratochvíle, kterou ženy buď nevidí (případně to alespoň předstírají), nebo nenávidí.

Že ten váš se určitě nedívá? To sotva. Podle studie uveřejněné před časem britským deníkem Telegraph se totiž na porno alespoň jednou podívali úplně všichni muži, přičemž 90 procent z nich sleduje "prasárničky" právě na internetu. Svobodní muži prý sledují porno průměrně 40 minut třikrát týdně, zatímco zadaní si na porno uloupí čas o něco méně než dvakrát týdně (1,7x) na dvacet minut.

Proč se na to kouká?

"Nedovedu pochopit, proč má můj přítel potřebu dívat se na porno," stýská si jedna z návštěvnic našeho diskusního fóra Kavárnička. "Moje chuť na sex je dobrá, můžu v podstatě kdykoliv a přítel mne opravdu moc přitahuje. Jenomže mi přijde, že si to kolikrát udělá radši sám," zlobí se.

"Narazila jsem na to náhodou v historii prohlížeče a byla jsem dost překvapená, když jsem zjistila, že se na to kouká, když nejsem doma, a to klidně i půl hodiny předtím, než dorazím domů. A pak, když se chci milovat, tak nemá chuť. Je tu snad nějaký problém, který já nevidím?"

Problém tu ovšem nevidí ani psycholožka Marta Boučková. "Většina chlapů se na porno občas ráda koukne, a jestliže se nejedná o nějaké nezákonné snímky, pak není důvod k panice ani zlobným reakcím. Co takhle se pána zeptat, jestli by se mohla koukat s ním?" doporučuje strategii.

Podle psycholožky je třeba hlavně zvážit, jak moc čtenářce partnerova aktivita na poli sledování porna a neaktivita v posteli vadí. Pokud jemu sex dvakrát týdně stačí, ale ona by ráda častěji, pak ho může - verbálně i neverbálně - zkusit přesvědčit k častějšímu milování, nebo se zařídit po svém.

Autoerotika je ostatně součástí sexuálního života mnoha fungujících párů. Radikálnějším řešením pak pochopitelně může být i výměna partnera za sexuálně žádostivějšího (ale pozor, nikde nemáte záruku, že i toho po čase nenačapáte u monitoru).

Je to jeho věc

Také jiná čtenářka přistihla svého partnera na hruškách (tedy na pornostránkách): "Já mám svůj noťas, on má svůj počítač. Včera jsem potřebovala udělat něco na PC, co na noťasu nešlo, a vida, on čučel na porno," napsala.

"OK, beru to, ať si čučí. Jenže nechápu, proč to dělá tajně. Tak jsem mu řekla, že to vím. A on mi odpověděl, že jo, že se ASI díval a že mi do toho nic není. Jsem nenormální?" ptá se ve fóru s mnohoznačným názvem Ze života.

O tom, že osamělé sledování porna je čistě soukromá věc každého jedince, nepochybuje ani Marta Boučková. "Sexuální chování zahrnuje různé i nepárové aktivity, k nimž sledování lechtivých scén na internetu určitě patří. Já osobně bych doporučovala hlavně toleranci," radí Marta Boučková. "Chce se koukat na porno? Ať se kouká. A jeho přítelkyně se mezitím zase může dívat třeba na Ordinaci v růžové zahradě..."

Všeho s mírou

Sledování porna však nemusí váš vztah ovlivnit jen v hašteřivé rovině "nechápu, jak se na to můžeš koukat?!", pokud se to přežene, mohlo by dokonce zcela rozvrátit váš sexuální život, jak před pár dny upozornili kolegové z Xman.cz v článku Nechcete-li skončit impotentní, omezte sledování porna, varují vědci.

"Když se budete denně koukat na extrémní scény, pak se logicky sníží vaše citlivost nebo schopnost vzrušit se za normálních okolností," upozorňuje i Marta Boučková. Podle ní to souvisí s posunováním hranic. "V roce 1854 stačilo odhalit kotník a s chlapem to dělalo divy," uvádí příklad. "A zkuste dneska, v roce 2011 odhalit kotník! Myslíte, že to někoho vyrajcuje?"

A stejné je to i s pornem. Jako doplněk bezva věc. Ale ve chvíli, kdy kvůli němu prakticky rezignujete na normální sexuální život, je třeba ubrat plyn a přesunout se od obrazovky zpátky do postele...

