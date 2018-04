Pórkové variace

Zapékaný pórek s lososem

PRO 4-6 OSOB

Příprava: 15 minut + pečení 15-20 minut

* 4 porce lososa bez kostí a kůže po 100-150 g

* 2 lžíce olivového oleje

* šťáva z 1/2 citronu

* sůl a hrubě drcený barevný pepř

* 4 stroužky česneku, na plátky

* 1 cibule, na plátky

* 1 kg uvařených brambor, na plátky

* 1 velký pórek

* 200 ml smetany

* 20 g strouhaného parmazánu

* trochu másla na vymazání zapékací misky

1. Zapékací mísu vytřeme máslem a předehřejeme troubu na 200-250 stupňů. Lososa nakrájíme na větší kousky, osolíme, opepříme a v míse promícháme s olivovým olejem, citronovou šťávou, plátky cibule a nakrájeným česnekem.

2. Pórek důkladně omyjeme, očistíme a nakrájíme. Uvařené oloupané brambory nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme a promícháme s pórkem. Přendáme do zapékací mísy, zalijeme polovinou smetany a poklademe kousky lososa s cibulí a česnekem. Vložíme do předehřáté trouby a zapékáme asi 10-15 minut.

3. Nakonec přelijeme zbylou smetanou, posypeme parmazánem a pečeme, dokud povrch nezezlátne.



Co ještě s pórkem? * Švýcaři mají rádi pórek zapečený s bešamelem.

Pórek osmaží krátce na oleji, okoření česnekem, solí a pepřem. V zapékací míse ho pak zalijí bešamelovou omáčkou, bohatě postrouhají dobrým sýrem a zapečou. * Jako příloha k pečeným masům se hodí salát z červeného zelí, pórku a hrušek. Zelí a pórek krátce povaříme ve vroucí vodě a rychle zchladíme. Zeleninu promícháme s plátky hrušek a zalijeme citronovou šťávou. Zakapeme olejem, osolíme a opepříme.

Pórkové taštičky se smetanou a ořechy

PRO 4 OSOBY (ASI NA 30-36 TAŠTIČEK)

Příprava: 40 min. + 30 min. odležení + 5 min. vaření

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 3 lžíce olivového oleje

* 3 velké žloutky

* 3 lžíce vody

* špetka soli

Na náplň a k podávání:

* 4 lžíce másla

* 1 větší pórek

* špetka muškátového oříšku

* 1 lžička ml. koriandru

* sůl, pepř, koriandr. nať

* 100 g sýra

* 2 hrsti vlašských ořechů

* 100 g rozinek

* hrst datlí, nemusí být

* 240 g kysané smetany

1. Z mouky, oleje, žloutků, vody a soli vypracujeme hladké těsto, podobné jako na nudle, zabalíme do fólie a necháme v chladu minimálně 30 minut odpočinout.

Mezitím pórek překrájíme nadrobno a osmahneme na mírném ohni na polovině másla. Okořeníme muškátovým oříškem, polovinou mletého koriandru a podle chuti osolíme a opepříme. Jakmile pórek zvláční, stáhneme z ohně, necháme zchladnout a vmícháme sýr.

2. V menší pánvi rozpustíme zbylé máslo, vsypeme ořechy, rozinky, datle, mletý koriandr a osmahneme. Těsto vyválíme na placku 1 mm silnou a skleničkou vypichujeme kolečka. Do středu dáme náplň a okraje pevně spojíme k sobě.

3. Naplněné taštičky vaříme v osolené vodě 5 minut, vyjmeme je děrovanou naběračkou a podáváme s kysanou smetanou, ořechovou směsí a posypeme listy koriandru.

TIP

Do náplně zkuste přidat podle své chuti různé druhy sýrů, např. eidam, nivu, ovčí sýr nebo fetu, nebo můžete sýr úplně vynechat.

Hráškovo-pórkový krém

PRO 4 OSOBY

Příprava: 35-40 minut

* 30 g másla

* 60 g hladké mouky

* 1 l vody nebo zeleninového vývaru

* 150 ml mléka

* 200 ml smetany na šlehání

* 200 g mraženého hrášku

* 1 velký pórek

* sůl

* špetka muškátového oříšku

* hrubě mletý pepř

* 4 snítky máty na ozdobu

* 1 bageta nebo jiné pečivo na krutony

* 1 lžíce másla nebo olivového oleje

1. V hrnci rozpustíme máslo, přisypeme mouku a umícháme světlou jíšku. Zalijeme chladnou vodou nebo vývarem, osolíme, okořeníme muškátovým oříškem a prošleháme metličkou. Přivedeme k varu a vaříme za občasného promíchání 20 minut. Přilijeme mléko, a až začne polévka vařit, přidáme hrášek a dobře omytý a nakrájený pórek. Povaříme asi 10 minut podle druhu použitého hrášku a polévku odstavíme z ohně.

2. Přímo v hrnci rozmixujeme ponorným mixérem a přecedíme přes jemný cedník. Hrášek co nejvíce protlačíme vařečkou nebo obrácenou naběračkou přes síto. Přilijeme smetanu, necháme přejít varem a dochutíme solí a hrubě mletým pepřem.

3. Během vaření polévky nebo i předem si připravíme krutony. Pečivo nakrájíme na kostičky, rozložíme na plech nebo pekáček, přidáme máslo nebo zakapeme olivovým olejem a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme při 180-200 stupních dozlatova, během pečení promícháme. Polévku podáváme s opečenými krutony a lístky máty.

Pórkový koláč (quiche) se slaninou

NA FORMU O PRŮMĚRU 26 CM

Příprava: 10 minut + 30 minut chlazení + 30 minut pečení

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 1 vejce

* 100 g másla

* 1 lžička soli

Na náplň:

* 1 lžíce oleje

* 100 g anglické slaniny

* 1 červená paprika

* 1 velký pórek

* sůl a mletý pepř

* špetka muškát. oříšku

* 100 ml smetany na šlehání

* 100 g sýra

1. Na vále nebo v robotu promícháme mouku se solí a pomocí nože nebo hnětače zapracujeme nakrájené máslo. Přidáme vejce a rychle zpracujeme ve vláčné těsto. Je-li těsto příliš drobivé, přidáme lžíci studené vody. Těsto necháme v lednici minimálně půl hodiny odležet.

2. Mezitím si předehřejeme troubu na 200 stupňů a připravíme náplň. Zeleninu nakrájíme. V hlubší pánvi opečeme nakrájenou slaninu, přidáme papriku a nakonec vložíme pórek.

3. Směs zalijeme smetanou, promícháme a okořeníme a dochutíme solí. Na mírném ohni krátce povaříme. Do zchladlé směsi vmícháme nastrouhaný sýr. Z těsta vyválíme na pomoučeném vále placku o něco větší, než je forma, a vtlačíme ji pomocí prstů do máslem vymazané formy na quiche nebo do dortové formy.

Těsto propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě dozlatova.

4. Na předpečený podklad naneseme připravenou náplň a rovnoměrně ji rozetřeme. Vrátíme do trouby a pečeme na spodní mřížce asi 15 minut. Hotový koláč necháme chvíli zchladnout ve formě, nejlépe na mřížce, poté krájíme na jednotlivé řezy.

Špenátové knedlíčky

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 6 minut vaření

Na knedlíčky:

* 6 housek, den starých

* 100 g listů špenátu

* sůl a mletý pepř

* špetka muškátového květu

* 3 vejce

* 150 ml mléka

* 6 lžic hrubé mouky

Na pórek:

* 2 velké pórky

* 1 lžíce másla nebo olivového oleje

* sůl a mletý pepř

* špetka mletého kmínu

* 250 ml smetany 12%

* menší svazek pažitky

1. Špenát necháme rozmrazit, vymačkáme z něj vodu, listy překrojíme a promícháme v míse s nakrájenou žemlí na kostičky. Osolíme, okořeníme pepřem a muškátovým květem, přidáme vejce a mléko a zamícháme. Necháme chvíli stát, posypeme hrubou moukou a lehce promícháme.

2. Z těsta utvoříme cca 16 kulatých knedlíčků o průměru 5 cm, obalíme je v hrubé mouce a vložíme do vroucí osolené vody. Vaříme přibližně 5-6 minut, vyjmeme děrovanou naběračkou a rozkrojíme. Pórek očistíme, podélně rozčtvrtíme a důkladně propláchneme pod proudem vody. Okapaný pórek nakrájíme na asi 8 cm dlouhé proužky. V hlubším kastrole rozehřejeme máslo nebo olej, osmahneme na něm pórek, stačí tak 3-5 minut, zalijeme smetanou, osolíme, okořeníme a necháme na mírném ohni krátce povařit, pórek má být měkký, ale ne rozvařený, stačí tak 5 minut.

3. Přidáme uvařené knedlíky, promícháme, prohřejeme a podáváme sypané usekanou pažitkou.