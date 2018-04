Pořiďte si tuniku a legíny, vzkazuje Tatiana Kovaříková

Tuniky, úpletové šaty a vzdušné svetry doplnila návrhářka Tatiana Kovaříková úzkými strečovými kalhotami. Výsledkem jsou kombinace, které mají šmrnc a navíc jsou pohodlné.



Pamatujete legíny?

Byly zásadním oděvem disko módy osmdesátých let. Dnes jsou opět v módě, ale v jiné podobě. Jsou brány jako doplněk, čímž vystřídaly roli oděvu - kalhot. Nyní si je, doplněné o vhodný vršek, může dovolit žena s jakýmkoliv typem postavy. Návrhářka je doporučuje nosit k šatům, minisukním a hlavně k tunikám, které ale sahají minimálně pod boky.

Ani šaty, ani halenka

To je tunika. Rozměrná, vzdušná blůza se vyznačuje hlubokým výstřihem, volnými rukávy a délkou zhruba do půlky lýtek s neodmyslitelnými rozparky. V butiku Tatiana jich mají velký výběr už několik sezon. Nosí se většinou přepásané páskem přes legíny, džíny, sukně nebo jen tak přes plavky. Aby nepřidávaly kila, nechává je Kovaříková šít z tenkých splývavých úpletů.

Do práce i na pláže

Šaty, které se objevily na módním molu, jsou určeny hned na několik příležitostí. S luxusními doplňky a střevíčky na podpatku působí jako “malé večerní“. Žena v nich však také s velkou kabelou a v sandálech může vyrazit v létě do přímořských letovisek nebo na jaře a na podzim do práce, když k nim vezme sako či kabátek. Řeč je i o modelech, které jsou ze třpytivých materiálů. Metalické efekty jsou letos běžně k vidění na kabelkách, páscích a botách i na ulicích za bílého dne. A věřte, vyjít si v blýskavém oděvu jen tak do města, dnes není považováno za kýčovité.

Od bílé až po černou

Materiály si Tatiana Kovaříková vybírá kvalitní, vždy však přihlíží k praktičnosti.

Klasickou kombinaci barev černé a bílé zařazuje do každé kolekce. „Mám k ní citově nejblíže a sluší všem“, líčí své pocity designatérka. Letos k ní přidala červené akcenty, fuchsiovou a hořčičně žlutou. „Každopádně mě v prvé řadě musí látka něčím oslovit, zaujmout, inspirovat“ říká návrhářka, která se letos rozhodla pro puntíky na průsvitném hedvábí a vzory op artu. „Ať už jsou šaty z lesklé, matné nebo pestré látky, důležitý je střih. Mám ráda jednoduchost, která dává vyniknout ženskosti v plné kráse.“dodává Tatiana.