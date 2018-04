Pořídit pěkné oblečení je problém, tvrdí baculky. Víme, kde ho sehnat

Kateřina Volná využila dnes tolik populární facebook a přes svůj soukromý profil položila na různých fanouškovských stránkách o oblečení a módě otázku "Jak jste spokojeni s nabídkou velikostí oděvů v českých obchodech?".

Slečna Lenka si stěžuje, že leckdy nemůže ani v Praze sehnat obstojnou nadměrnou módu. Obvykle její nákupy končí tak, že si pořídí nějaké neutrální tuniky nebo pánské mikiny a kalhoty.

Problém nemají jen plnoštíhlé, ale třeba i větší ženy, například sportovkyně, které se do L ani XL kalhot nebo sukně prostě nevejdou, a tak chodí v pánském. Nadějí pro mladé baculky je snad jen internetový ebay.com, kde se dá sehnat nošená nebo nová móda ze zahraničí.

Oblékat se v Česku jako XXL múza Beth Ditto není jednoduché. Nabídka oblečení v nadměrných velikostech není příliš pestrá.

Kdo má nadstandardní velikost, ví o hledání své. "Známé obchody v obchodních řetězcích (Kenvelo, Zara, New Yorker, C&A, apod.) občas nabídnou hezké blůzky a trička, zde je však zase problém s kvalitou. Více než dvě sezóny obvykle nevydrží," tvrdí Kateřina Volná.

"Ano, je to opravdu problém. Nabídka oblečení v nadměrných velikostech v Česku je velmi malá. Zastoupení u nás má Marina Rinaldi, větší velikosti se dají sehnat i v Marks&Spencer, Next či Debenhamsu. Výběr však není tak pestrý," potvrzuje módní redaktorka magazínu ONA DNES Lenka Poláčková.

Poraďte se na babinci s ostatními čtenářkami

Nejvíc si stěžují mladé dívky a nevěsty

Výrobci podle baculek ne a ne pochopit, že i ženy či dívky, které mají větší velikosti než 44 či 46, se chtějí oblékat hezky a nechodit v pytlovitém oblečení.

"Ve značkových obchodech se dá občas narazit na koutek s velikostmi od 44/46 a oblečení je vkusné. Není tomu tak ale po celý rok a zdaleka ne ve všech, i těch dražších, obchodech," vypočítává nedostatky autorka facebookového průzkumu Kateřina.

Problém mají také nevěsty. Najít a půjčit hezké "velké šaty" je nadlidský výkon a nastávající manželky tuto problematiku řeší buď alternativní volbou oblečení nebo si musí nechat šaty šít na míru.

Problém s výběrem svatebních šatů mívají i silnější nevěsty.

Eshopy? Ano, ale...

Internetové vyhledavače sice vyjedou výpis obchodů s nadměrnými velikostmi. Podle zkušeností žen, které na facebooku odpovídaly, jsou to většinou velmi nekvalitní a nezajímavé věci. Na obrázcích jsou tam navíc většinou ženy střední věkové kategorie a nabízené oblečení z nich dělá ještě daleko starší "tety".

"Znamená to snad, že když má žena nestandardní velikost oblečení, musí se oblékat do oblečení nevkusného stařeckého střihu, myších barev a nelichotivých materiálů?" ptá se Kateřina.

Dívky a ženy s velikostí nad 46 už tedy léta řeší stále stejný problém. Jejich čísla jsou nedostatkovým zbožím. Pokud oblečení v jejich velikosti je, pak jejich nabídka naprosto neuspokojuje poptávku, ať už co do velikosti, tak do množství kusů na prodejně. Bývají většinou od každého druhu jeden až dva.

"Naděje nám podle několika mála informací svitla možná u letošního letního veletrhu Styl a Kabo, kde by se mělo začít velmi silně propagovat a podporovat vystavování nadměrných a velikostí oděvů," těší se Kateřina.

Problém je, že na tento veletrh nemají přístup obyčejní zákazníci, ale pouze maloobchodníci. "Když bychom měly konečně možnost dostat se přímo k výrobcům a vybrat si, co se nám opravdu líbí, musíme se spoléhat na vkus a obchodní (ne)talent majitelů obchodů?" kroutí nakonec hlavou Kateřina.