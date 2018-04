Porazila jsem bulimii, říká manželka Davida Kollera

Sylva Kollerová se narodila 30. 11. 1977 ve Šternberku. Vystudovala mezinárodní vztahy na University of New York v Praze, po škole vyučovala obchodní angličtinu.

Byla modelkou v agentuře Czechoslovak Models.

Za Davida Kollera se provdala v roce 2003 a otextovala pro něho několik písniček, například Nic není nastálo a Dýchám.

Má syny Benjamina (6) a Nikolu (4).

S Davidem Kollerem se seznámila na turné skupiny Lucie, kde pracovala jako hosteska. Sedmnáctiletý věkový rozdíl mezi nimi prý nikdy neřešila. "Přijde mi, že je mu tak třicet, občas i patnáct," tvrdí.

Nedávno se o ní psalo, že skončila na psychiatrii, kde se léčí z mentální bulimie a drog. "A já v té době byla s dětmi na horách a telefonovali mi vyděšení kamarádi, co se děje," říká Sylva Kollerová, ale zároveň připouští, že s bulimií bojovala.

"V sedmnácti jsem se vrátila po roce ze studií v Americe, kde jsem přibrala dvacet kilo. Těch dvanáct měsíců jsem tam projedla, byla jsem nadšená ze všech těch fastfoodů, které jsem od nás neznala," vzpomíná. "A protože maminka si představovala, že bude mít dceru modelku, tak na mě tlačila, abych zhubla. Vyzkoušela jsem všechny možné diety a skončilo to tak, že abych nepřibrala, tak jsem jídlo vyzvracela. Z pár nevinných návštěv záchodu se stalo pětileté trauma."

Ke spekulacím o své hospitalizaci na psychiatrii pak Sylva Kollerová říká: "Před dvěma roky jsem měla hodně náročné období. Brácha, kterému bylo teprve jednadvacet, umíral na rakovinu, byli jsme s ním doma i v okamžiku smrti. Já tehdy začala studovat druhou vysokou školu, starala se o dvě malé děti a měli jsme s manželem krizi... Tenkrát jsem šla k jedné známé na aromamasáž a ona mi místo ní zapracovala s energiemi. A najednou se mi začaly dít takové divné věci. Nevím, jak bych to přesně popsala. Jako byste měli šílený sen, vzbudíte se, ale ten sen pokračuje dál. Bylo mi zle, nedokázala jsem rozeznat, co je reálné, a co ne. Končilo to tím, že na mě mluvil i kartáček na zuby."

David Koller se v té době staral o děti. "Byla to obrovská zkouška a on se zachoval perfektně. Stál při mně."

Za pár měsíců rodinu Kollerových čeká stěhování, a to do jihomoravského Mikulova, kde si staví domek. Proč zrovna tady? "Je nám tam prostě hezky," má jednoduchou odpověď.