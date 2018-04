Poraďte: V sexu nám to neklape

A mé kamarádky říkají, že i s tím bříškem, co se mu kulatí pod košilí, je celkem přitažlivý.

Martin je zaměstnán v kanceláři, což zrovna není nic atraktivního. Ale na rozdíl od své práce není nudný. Rád chodí do divadla, do kina, a dokonce se mnou absolvoval i několik výstav.

On by šel místo výstavy asi raději na fotbal. Je ale obětavý a také mi chtěl ukázat, že o mě stojí. Nejspíš proto si se mnou prohlížel skvosty výtvarného umění. Je to romantické, když mě drží za ruku a díváme se na obrazy. Připomíná mi to studentská léta.

Seznámili jsme se v létě. Zakrátko jsme vyrazili na výlet. Na Lipně bylo krásně, ale naše první společná noc nebyla právě romantická. Spíš fiasko. Vysvětlovala jsem si to tím, že jsme popíjeli víno, že bylo horko a túra byla náročná. A navíc postel v penzionu čtvrté kategorie byla úzká. Martin byl celý zničený z toho, že zklamal. Vzala jsem část viny na sebe a také jsem se proměnila v samaritánku. Utěšovala jsem ho a doufala, že příště to bude něco úplně jiného.

To příště jsem zorganizovala hned za tři dny ve svém bytě. Tentokrát jsem vytvořila prostředí jako ve filmu. Kvalitní značkové víno, na stole plápolající svíčky a k tomu romantická hudba. Celý byt jsem provoněla a svého milovaného osmikilového kocoura Huberta jsem raději dala k rodičům. On totiž nemá zrovna v lásce pánské návštěvy.

Očekávala jsem, že výsledek bude odpovídat podmínkám, které jsem vytvořila. S Martinem to bylo skutečně lepší než na Lipně. Ale jen o něco málo. Chvílemi jsem se přistihla, že se dokonce nudím a těším se na to, až se osprchuji a usnu.

Když jsem se brzy ráno vzbudila, Martin spal jako mimino. Připadalo mi, že je po téhle noci spokojený sám se sebou. Když se vzbudil, nemohla jsem mu říct, že sex s ním nestojí za nic, že jsem z toho vlastně vůbec nic neměla, ale že ho mám stejně ráda.

No a tohle nic se opakovalo s Martinem v posteli skoro pořád. Svěřila jsem se s tím kamarádce. ”V každém vztahu je něco špatně, ale snaž se ho udržet. Je přece na tebe hodný, má tě rád, tak to překousni,” řekla mi.

Překousni. Ono se to snadno řekne. Vždyť já do svých třiatřiceti let poznala několik mužů, kteří byli v sexu mnohem lepší než Martin. Ale v některých jiných věcech mu nesahali po kotníky. Hlavně v tom, jaký je. Tak proč nám to nevychází?

Korunu všemu nasadila matka, které jsem se naivně svěřila, že s Martinem není všechno v pohodě. ”To víš, už je mu taky přes třicet a kdo ví, proč zůstal svobodný. Třeba zrovna kvůli tomu sexu. Třeba mu stačí jenom s někým usínat a s někým se probouzet,” řekla mi.

A tak teď sedím u televize, hladím kocoura Huberta, který mi sedí na klíně a je spokojený, že tu není žádný chlap. A přemýšlím, co dál. Co když sex není zas až tak podstatný?



1. Mám zůstat s Martinem, se kterým si ve všem rozumím, ale v sexu nám to neklape?

2. Mám se s ním rozejít a hledat dál toho pravého?

3. Mám předstírat, jak jsem uspokojená a jak je mi s ním v posteli dobře?

4. A co kdybych měla “bokem” ještě jednoho milence jen na sex?

5. Nebo bychom se měli zajít poradit se sexuologem?

