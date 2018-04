Poraďte: Top tým mi otravuje život

Mě jako nováčka totiž hned nechtějí jen tak přijmout mezi sebe. Naopak mi všechno ještě ztěžují.

Všechno začalo na velkém meetingu, na kterém se představila nová šéfka. Setkání v pronajatém armádním rekreačním areálu bylo spojeno se sportováním, spoustou her a zábavy. Nechyběla opičí dráha a střelba ze vzduchovky.

Mě ale tohle blbnutí nebavilo. Asi jsem měla sehrát divadélko, jak mě to všechno zajímá a jak jsou všichni top, fajn a cool. Já se ale spíš držela stranou. Jsem totiž trochu stydlivá a raději jsem se šla projít do lesa.

Udělala jsem chybu, protože kolegové to zřejmě vzali jako pohrdání Top týmem. A na oplátku mi začali práci v agentuře ztrpčovat.

Zakrátko mě napadlo, že jsem snad měla radši absolvovat opičí dráhu a všechny ty nesmysly. Začalo to tím, že jsem přišla do práce asi o minutu později. Kolegyně se významně podívala na hodinky a v našem roomu, jak se tady říká obludnému sálu s kukaněmi pro pracovníky, se kdosi ozval, že mně prý nevoní týmová práce.

Smečka kolegů má najednou ke všemu, co se týká mě, připomínky. A když jdou na oběd, schválně se mě nezeptají, jestli chci jít s nimi. Když jsem jim jednou řekla, že bych s nimi taky ráda šla, nerezervovali mi místo v restauraci. Ale to není všechno. Když telefonuji, ostatní ztichnou a poslouchají. Pak uslyším tichý smích.. Hovor proto raději hned ukončím a jdu ven na chodbu. A když chci něco říct na poradě, hned mi někdo skočí do řeči a další se uchechtne na moji adresu.

No a ve finále jedna kolegyně zjistila, že v lednici chybí její kefírové mléko. Spustila hysterický záchvat a všichni se hned otočili na mě, jako kdybych já měla zapotřebí zkonzumovat něčí svačinu. Prostě klasická šikana.

Nevím, jak dál. Tahle práce mě baví a ani na plat si nemůžu stěžovat. Ale na druhé straně mi stále více otravuje život Top tým. Každý den se mi špatně vstává do práce a když se blížím k budově agentury, začne se mi dělat špatně. Co mám dělat?



1. Mám být trpělivá a držet pusu a krok jako voják či správný člen Top týmu?



2. Mám začít podlézat kolegům, abych měla v práci klid?

3. Neměla bych si promluvit se šéfkou týmu nebo s někým ještě vyšším?

4. Nebo si mám prostě hledat jiné zaměstnání?

5. Neměla bych kolegy docela normálně seřvat, ať mi dají pokoj?

PROSÍM PORAĎTE MI ZDE