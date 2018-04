Poraďte: Mám Martina změnit, anebo si pořídit psa?

Vešla jsem do předsíně panelákového bytu, který Martin sdílel se svojí maminkou. Ta byla právě v kuchyni, odkud se ozývalo takové typické cinkání s nádobím. A zároveň se odtamtud táhla vůně něčeho smaženého.

Hned mě napadlo, že právě tohle bude jeden z důvodů, proč se Martin nechce osamostatnit. Teplé domácí jídlo.

Mně tahle kuchyně doma chyběla. Lásky se mi v dětství sice dostávalo, ale s domácími jídly už to bylo horší.

Máma vařila nerada...Možná proto, že pracovala v laboratoři a tam pořád bublaly nějaké lektvary. A ona toho bublání měla z práce dost. Když se pak konečně postavila ke sporáku, vytvořila něco naprosto nestandardního, dalo by se říct laboratorního.Třeba takové kuře namodro. Na pohled ten pokrm vypadal zajímavě, ale jíst se nedal. Nakonec ho slupli naši psi.

Ani jsme se nestačily představit a Martinova maminka už nosila na pěkně upravený prostřený stůl s ubrousky, příbory. Všemu vévodila malá váza s jarní kytičkou. Na jídelníčku byla nejdříve polévka s játrovými knedlíčky, jako hlavní jídlo pak řízek se šťouchanými brambory. A tahle hyperaktivní žena kolem šedesátky pořád jen kmitala kolem nás, až jsem z toho byla v rozpacích.

Když jsem pak nakoukla do Martinova pokoje, hned mně došlo, že tam uklízí maminka. Zkrátka dětský pokojíček – uchechtla jsem se v duchu.

Když jsme chystali na výlet, zabalila nám maminka na cestu svačinu. Vzápětí zkontrolovala, jestli má Martin čisté triko. Sama mu ho vybírala. Přece dobře ví, co se jejímu klukovi líbí a co chce. Pak mu rukou prohrábla jeho krátce sestřižené vlasy. No a já z toho byla v šoku. Držel jako beránek. To já bych snad ztropila skandál, kdyby mi matka udělala něco podobného před potencionálním partnerem. Zatímco Martin jen tak polohlasně zaprotestoval ve stylu: Ale mami… Prý ať jsme brzy zpátky, aby se jí nestýskalo, rozloučila se s námi.

Byla jsem z toho všeho zmatená. Když jsme byli na okraji lesoparku, v duchu jsem hledala nějaké pohodové konverzační téma. Martin mě však předešel. Začal vyprávět, jak je jeho mamče samotné doma smutno. Zvlášť když on je na služební cestě. Nic proti mateřské lásce, ale tohle už na mě bylo moc. Co by vlastně dělal, kdyby měl rodinu a děti? To by všichni fungovali na ovladač, který by měla mamimka? Až jsem se zarazila, jak jsem na něj udeřila. Tak tohle nemělo s romantickou procházkou, která by sblížila dva lidi, nic společného.

Martin se na mě podíval napůl uraženě a napůl smutně. Kdyby to prý slyšela mamča, dotklo by se jí to. Pak spustil dojemný příběh o tom, jak vyrůstal bez otce. Mezi ním a matkou je krásný vztah. Jsou prostě sehraný tým. Vzápětí začal nadšeně vyprávět, jak by se dal jejich byt upravit a jak by se tam vešla i jeho budoucí žena s dítětem. No a mamča by přece pomohla se spoustou věcí. I s vybíráním nábytku. Prý má vkus…

Jen kousek před námi šel po cestě pár. Drželi se za ruce a něčemu se smáli. Záviděla jsem jim a už jsem ani Martina neposlouchala. Vtom se ozvala melodie v jeho mobilním telefonu. Hned jsem věděla, kdo to je. Jeho matka. Prý se mu nemůže dovolat a jestli pak se něco nestalo. A zda přijdeme na odpolední koláčky. Opravdu ne, vydechla jsem. Skoro jsem na ni začala žárlit, jako kdyby byla Martinovou milenkou.

Doprovodil mě na autobusovou zastávku a podal mi balíček sušenek. Prý jsou od mamči. Dostala jsem na něj vztek a málem jsem mu je hodila na hlavu. Ani ty blbý sušenky si nekoupí sám – řvala jsem v duchu.

Snědla jsem je ve zlosti během tří zastávek. A hned mě napadlo, že jsem zase sama. Mám se vykašlat na chlapy a raději si domů, abych nebyla sama, pořídit psa? Nebo mám dál zase někoho hledat na inzerát? Má smysl, abych se pokusila Martina změnit, aby nebyl tak závislý na své matce?