Poraďte Ježíškovi. Jaké dárky máte pro své blízké?

Znáte to. Rok co rok se rozčilujeme, že Vánoce jsou svátky konzumu a že se to s těmi dárky už fakticky přehání. Jenže nakonec nám to stejně nedá a chceme každého podarovat alespoň maličkostí, která není třeba ani trochu užitečná, ale potěší. Jenže čím nápaditější dárek toužíme věnovat, tím víc nás to stojí úsilí, času a energie - kterýchžto propriet se nám ovšem v hektické předvánoční době zrovna nedostává.

"Já řeším poslední dobou vánoční dárky tak, že každému věnuju poukázku do jeho oblíbeného obchodu, ať si vybere, co chce," říká pragmatická makléřka Zuzana. "Tátovi do prodejny fotopotřeb, mámě do obchodu s oblečením a ségře na kosmetiku. A svému příteli jsem letos objednala předplatné časopisu o motorkách," dodává.

Vánoce bez dárků?

V mnoha rodinách se nesou podzimní konverzace v tomto duchu: Letos si nebudeme dávat žádné dárky, peněz není nazbyt, tak co utrácet za zbytečnosti. Posedíme u stromečku, zakousneme cukroví, podíváme se na pohádky a bude to fajn...

Jenže za prvé - většina zúčastněných to nakonec stejně nevydrží a donese na návštěvu aspoň pěnu do koupele pro hostitelku a tabák do fajfky pro hostitele a už je tu trapná situace: "Jé, my pro vás nic nemáme, vždyť se řeklo, že si nic dávat nebudem..." následovaná úprkem k nejbližší non stop benzince a nákupem minimálně flašky a bonboniéry, aby se neřeklo.

Za druhé - když jsou v rodině děti, tak by Ježíšek měl přijít, ať se děje, co se děje. Nemusí nosit panenky za dva tisíce, co brečí a čurají, stodvacetidílnou železnici s mašinkou a nádražím nebo supermoderní herní konzoli. Spousta radosti se dá pořídit i v řádu stokorun, když přijde krize na domácí rozpočet. Hlavní je, že Ježíšek nezapomněl.

Podělte se o své nápady

A jaké dárky jste letos vymysleli nebo koupili pro své blízké vy? Kdo vám dělá největší starosti při vybírání dárku? Táta, máma, partner? Dáváte přednost originalitě nebo se spíš spokojíte s klasikou v podobě kosmetiky, lahve vína nebo zajímavé knížky? Vyrábíte dárky sami, nebo je kupujete? Jsou podle vás peníze nebo poukázky vhodným dárkem pod stromeček?