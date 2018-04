Poraďte: Dcera nenávidí otce

Stále se ale vymlouval na zkoušky a učení, že má u své maminky klid. Ze začátku jsem to chápala, Andrea špatně spala a celé noci proplakala.

Po roce jsme získali byt. Byl to zázrak, hned jsem se chtěla stěhovat. Otovi se dvakrát nechtělo, ale uznal, že je přeci hloupost, aby bydlel u maminky, když má rodinu. Roky plynuly. Byla jsem doma 4 roky a plně se věnovala dceři.

Po nástupu do zaměstnání jsem pracovala na zkrácený úvazek, abych mohla co nejvíce času věnovat rodině. Dělala jsem s Andreou úkoly, starala se o chod domácnosti. Jak dcera rostla, manžel na ni kladl stále větší a větší nároky. Pokud neobstála, řekl jí, že je hloupá.

Následovalo tvrzení, že jsem ji špatně vychovala, že jsem stále jen na její straně. Z ničeho nic začala dcera zadrhávat v řeči. Stalo se to po dovolené, tak jsem to přičítala změně prostředí. Bohužel se to stále zhoršovalo. Zašla jsem za logopedem, bylo mi řečeno, že je to psychického původu. Byli jsme u psychologa. Tam mi potvrdili, co už jsem si dávno myslela. Dcera trpí chorobným strachem a nervozitou ze svého otce.

Žádala jsem manžela, aby se mnou zašel za lékařem a vyslechl si verdikt osobně, ale ten smetl záležitost ze stolu jedinou větou: "Je to nesmysl a obě jste hysterky."

Ocitla jsem se ve slepé uličce. Manželství nám klape, hádáme se jen kvůli dceři. Manžel nás dobře finančně zabezpečuje, koupí nám všechno, o co si řekneme. Dceři je 16 let a svého otce nenávidí.

Pokud není manžel doma, je všechno perfektní a s dcerou vycházíme, naopak pokud jsem doma jen s manželem, není žádný problém, ale jakmile jsme pohromadě, jsem jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Co mám dělat?

1. Mám se rozvést, a zničit tak jinak fungující manželství?

2. Mám přestěhovat dceru k babičce?

3. Mám vyhledat pomoc odborníka?

4. Mám se s dcerou odstěhovat, ale nerozvádět se?

5. Mám to nějak vydržet, než dcera dostuduje, a pak jí najít podnájem?

