Poradna: Snacha se zbláznila do „zdravé“ stravy. Mám obavu o vnoučata

Můj syn a snacha mají dvě děti - desetiletého Pavlíka a osmiletou Helenku. Ještě nedávno to byla úplně normální rodina, ale pak se moje snacha zbláznila do zdravého životního stylu. Začalo to podle mě nevinně - společnými výlety na kole a saláty k večeři. Jenže teď snacha obrátila celou rodinu na veganství, zakázala jim jíst cukr, mouku a snad všechno normální jídlo. Můj syn je moc zaneprázdněný v práci, a tak zkrátka doma jí, co dostane - i když jak mi přiznal, v práci si s chutí zajde na knedlo-vepřo-zelo anebo svíčkovou. Své manželce to ale nepřizná a tváří se, že chroustá k obědu její saláty a bezlepkové pečivo.

Já mám ale starost zejména o svá vnoučata - snacha jim odhlásila ve škole obědy a dává jim také samé „zdravé“ svačinky. Jsem přesvědčená, že děti ve vývoji by měly jíst všechno s mírou, vynechávat maso, vejce i obiloviny přece nemůže být pro dospívající tělo zdravé. Bojím se ale před snachou něco říct, abych si ji neznepřátelila a nepokazila si tím i vztah k vnoučatům. Beru si je většinou o prázdninách na pár týdnů na chatu, letos se toho ale děsím.



Snacha už teď plánuje, že mi dá seznam všeho, co mohou a nemohou jíst a já si vůbec nedovedu představit, jak se podle toho budu řídit. Na chatě na Vysočině taky těžko seženu její exotické suroviny, které ani pomalu neumím vyslovit. A to ani nemluvím o tom, kolik to všechno stojí! Byla jsem pro pár věcí v prodejně zdravé výživy a koukala tam na ta jídla, o kterých snacha pořád básní.

Syn mi řekl, ať si z toho nedělám hlavu, vařím vnoučatům normálně a pak před snachou dělám, jako bych se řídila jejími radami. On to tak osobně dělá, protože se s ní nechce hádat kvůli jídlu. To mi ale také nepřijde správné - vždyť bych vlastně vnoučata nutila ke lži.

Co byste mi poradili? Mám se snachou i vnoučaty docela hezký vztah a nechci si ho pokazit. Zároveň se ale bojím, jestli je tou podivnou dietou nemůže nějak poškodit na zdraví.

Děkuji za radu

Ludmila

Odpověď odbornice: Se snachou promluvte a najděte kompromis

Dobrý den, paní Ludmilo, chápu vaše obavy o zdravý vývoj vnoučat a o dilemata, která jejich strava přináší. Strava a její složení bývá mezigenerační téma k diskusím, jinak to bylo u válečné generace vašich rodičů, jinak na jídlo nahlížíte vy jako dědici socialistického nedostatku a jinak se dívají na jídlo vrstevníci vašich dětí.

PhDr. Andrea Hlubučková

Vegansky se mohou stravovat dospělí i děti a není přitom ohroženo jejich zdraví a růst, jen se musí více promyšleně jídlo připravovat tak, aby obsahovalo všechny potřebné živiny včetně bílkovin apod. To zřejmě vaše snacha dělá, děti určitě nechce poškozovat, a tak má nastudováno, čím nahradit maso a vejce atd. Pokud děti viditelně nestrádají a nejsou nemocné, nezbývá vám než její názory respektovat, nechat péči o děti na ní, vašem synovi a například jejich pediatrovi.

To platí v domácím prostředí, kde kuchyni vládne snacha. Jiné je to ale u vás na chatě. Váš syn se situací zachází po svém, tak trochu lišácky – ženě vlastně lže. Ráda bych vás podpořila ve vašem názoru, že vy ani vnoučata snaše lhát nemusíte, že na chatě vaříte podle jejích pravidel. Spíše si s ní můžete promluvit a hledat kompromisy – nemůže vás nutit vařit zcela vegansky v „polních“ podmínkách a s tím, že to vlastně neumíte. Aby veganská strava byla vyvážená, je potřeba ji opravdu promyšleně chystat. Můžete snaše říct, co jste schopná z jejích pravidel respektovat a co ne – například nesladit dětem bílým cukrem, nedávat jim uzeniny atd. A na druhou stranu bude muset zase respektovat snacha, že když dává děti k vám na chatu, patří k tomu i jakýsi prázdninový jídelníček.

Nemusíte mít ani obavy o váš vzájemný vztah, když povedete diskuse nad tímto tématem bez odsuzování, spíš věcně, budete se ptát na konkrétní argumenty, jistě vám snacha svůj postoj vysvětlí, a vy jí váš. Při vážných obavách se můžete obrátit na výživové poradce, osobně či přes internet.

Andrea Hlubučková, psycholožka centra Modré dveře