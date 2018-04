Poradna: O dvacet let starší muž láká naši dceru na společné bydlení

Naše Denisa chodila asi půl roku s chlapcem svého věku. Bylo to trochu pako, ale moc milý a slušný kluk. Nedopadlo to ale moc slavně, Denisa byla hodně zklamaná. Dalšího nápadníka si našla na internetu, což je prý v dneska normální. Protože tráví na telefonu a počítači dost času, vlastně nás to ani nepřekvapilo. S dcerou se snažím hodně mluvit, proto jsem se na nového nápadníka vyptávala a odpovědi mi začaly být trochu podezřelé. Chodí už do práce, má auto i byt a celkově působil nějak moc dospěle. Nakonec z dcery vypadlo to, čeho jsem se bála: je mu 35 let a je rozvedený. Naprosto jsme s manželem zpanikařili, co je to za úchyla, co nám nahání dceru. Snažila jsem se s dcerou mluvit, ale ona je zamilovaná a nic s ní nehne.

Rodinná poradna Trápí vás potíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Pro staršího chlapa není těžké zblbnout mladou holku sladkými a chytrými řečičkami, dokonce ji prý lákal na to, že se k němu může po dalších narozeninách nastěhovat. Z té představy je mi úplně špatně. Chápu, že moje dcera není žádná jeptiška a má sexuální život, ale tohle mi přijde nechutné. Co je to za chlapa, že vyhledává tak mladé dívky a blbne jim hlavu?

Manžel se proto rozhodl, že se za ním vydá a vysvětlí mu to jako chlap chlapovi, ale bojím se, že to skončí akorát tak rvačkou a dcera se pak ještě víc zatvrdí.

Co máme dělat? Nepřipadá nám normální, aby se dospělý chlap zajímal o středoškolačky a sliboval jim, že až jim bude osmnáct, budou se k němu moct odstěhovat a žít si po svém. Dcera už je ale skoro dospělá a bojím se, aby to pak z trucu opravdu neudělala.

Vlaďka

Odpověď odborníka:

Dobrý den, Vlaďko. Nejdříve bych chtěl poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Z vašeho vyjádření je vidět, že vás daná situace velice zasáhla a máte o dceru strach. To je u rodičů pochopitelné. Nastíněná situace není jednoduchá, a proto rovnou na začátek doporučím vyhledat odbornou podporu, kde budete moci danou situaci probrat víc do podrobností. Já zde můžu vycházet pouze z informací, které jste napsala.

Bc. Martin Galbavý, psychoterapeut

Na začátek začnu trochu zeširoka. Vaší dceři je sedmnáct let, což je období, kdy dochází k separaci od původní biologické rodiny. Takový proces není vždy jednoduchý, protože od narození je budován blízký vztah mezi dítětem a pečujícími osobami. Tento blízký vztah se teď musí rozvolnit, aby dospívající osoba mohla opustit primární rodinu, osamostatnit se a v budoucnu založit rodinu vlastní. Proto se mezi lidmi obecně traduje, že toto období bývá mnohdy velice bouřlivé. Děti se vymezují vůči svým rodičům, někdy dochází k hádkám či dokonce odchodům. To vše proto, aby mohlo dítě nabýt nové identity, a to identity dospělého a následně budovat s rodiči vztah nový, tentokrát postavený více na partnerství.

Většina těchto věcí se děje na podvědomé úrovni. Děti se s rodiči hádají o naprosté banality, dělají věci, které jsou pro okolí nepochopitelné nebo přímo šílené. To vše má sloužit k tomu, aby se původní vazba narušila a dítě se mohlo osamostatnit. I takové věci můžou stát za chováním vaší dcery. Čímž nechci tvrdit, že vaše dcera není zamilovaná nebo že vám má být jedno, kam směřuje její život. Doporučoval bych pokusit se udržet s dcerou kontakt. Aby vnímala, že u vás vždy může najít podporu. Aby věděla, že když začne o některých svých rozhodnutích pochybovat, může přijít a popovídat si o tom. A neslyšet věty jako „Já jsem ti to říkala, měla jsi nás poslechnout“ a podobně.

Nebojte se o dceru projevit obavy, vždyť jste její rodiče. Pokuste se jí zprostředkovat svůj pohled. Pojmenujte svůj strach. To vše může pomoci udržet komunikaci, i když je situace aktuálně napjatá. Na druhou stranu plánovanou konfrontaci mezi vaším mužem a přítelem vaší dcery bych nedoporučil. Může doopravdy vést k tomu, že se vaše dcera ještě víc zatvrdí. Místo toho (pokud se na to cítíte) bych pozval přítele na návštěvu. Ať ho máte možnost poznat. Vaše dcera uvidí, že máte o ni a její život zájem a v případě problémů se nebude bát vyhledat u vás pomoc či radu.

Závěrem bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že vaše dcera je v období, kdy vás potřebuje. I když to může vypadat obráceně. Zároveň rozumím vaší obavě z tak velkého věkového rozdílu. Proto bych doporučil navštívit odbornou poradnu a probrat danou situaci podrobněji.

S pozdravem

Martin Galbavý, rodinný terapeut, ředitel terapeutického centra Modré dveře Praha