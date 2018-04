Pubertální syn je sukničkář. Kde se to v něm bere? ptá se Vlasta

Vráťa byl už od školky miláčkem holek, jeho tmavé oči a dlouhé řasy ho k tomu tak trochu předurčovaly. Na rozdíl od svého staršího bráchy nikdy nepovažoval holky za hloupé nebo nudné, vždycky miloval jejich společnost a byl rád jejím středem. Říkaly nám to učitelky ve školce, viděli jsme to na hřišti a pokračuje to i na základce.

Po Vráťově boku byla většinou již od první třídy nějaká „holka“ a znamenalo to, že se vodili za ruce a pusinkovali. Pak přibylo chození do kina a další společné aktivity. Jenže teď máme nové starosti, protože nevinné hry a pusinky se v době kolem čtrnácti můžou snadno změnit i v něco vážnějšího. O sexu jsme se synem samozřejmě mluvili a manžel ten rozhovor nedávno znovu otevřel, aby se ujistil, že syn ví, jak zacházet s kondomem.

Syn ho ale šokoval prohlášením, že má dvě holky a čeká, která mu „dá první“. Manžel se snažil zareagovat klidně a mluvit o tom, že láska a sex spolu úzce souvisí a že sex bez lásky zkrátka nemá cenu.

Ani jeden z nás nechápe, kde se v něm podobné uvažování vzalo – naše rodiny i naši kamarádi jsou všichni dlouholetí manželé, flirtování a nadbíhání jiným je pro mě i manžela nepřípustné. Navíc jsem si myslela, že tím, že s dívkami tráví hodně času, tak k nim bude mít blízko. Chová se k nim velmi mile a pozorně, nenapadlo by mně, že by jim dokázal do očí lhát a podvádět je. Je to proti všemu, co jsme mu celé dětství vštěpovali.

Co když ho to nepřejde?

Manžel říká, že ho to časem přejde, ale Vráťův starší bratr mi naopak tvrdí, že takový prostě je a nic s tím nenadělám. Já jsem se o tom s ním snažila mluvit, ale utekl při první příležitosti. Povídáme si spolu o hodně věcech, ale holky k nim zrovna nepatří.

Myslíte, že se ještě změní? Jak ho můžu přimět k tomu, aby k dívkám takový nebyl? Nechceme, aby skončil jako osamělý sukničkář, co věší ženám bulíky na nos, vždyť to není hezký život.

Děkuji za jakoukoliv radu

Vlasta



Odpověď: Seznamte syna s možnými následky jeho činů

Dobrý den Vlasto, z Vašeho dotazu se zdá, že Váš syn prochází obdobím, kdy si hledá svůj vztah k sexu a sexualitě, kdy je pro něj sex důležité téma. Napadá mě, že s ohledem na to, co píšete, je možné nějak vzít v potaz takové tři roviny toho, co Vy a Váš syn nyní zažíváte.

Jednak je to rovina vývojových období. Ve věku okolo 14 let je poměrně obvyklé, že mladí zkoumají svoje sexuální touhy a budují si tak nějak vlastní vztah k sexu a tím pádem i ke vztahům s druhými partnery či partnerkami, tak trochu se sexualitou experimentují. Nemůžu určitě říci, jestli se Vráťa změní nebo nezmění, jestli se přikloní k hodnotám, které jsou pro Vás a Vašeho muže důležité, nebo jestli si bude hledat nějakou vlastní cestu. Nicméně to, že se teď nějak chová, ještě nemusí znamenat, že se tak bude chovat stále, že bude, jak píšete, věšet ženám bulíky na nos. Přijde mi rozhodně fajn, že s Vráťou o vztazích mluvíte, že i Váš muž se synem mluvil o tom, jestli umí zacházet s kondomem.

Mgr. Honza Kaňák z terapeutického centra Modré dveře

A to by bylo možné chápat jako takové druhé téma. Tedy jaké jsou zásady bezpečného sexu, jak z hlediska pohlavně přenosných chorob, tak odpovědného přístupu k rodičovství, tak toho, že je potřeba respektovat i přání a potřeby druhého partnera / partnerky (tedy i to, že by měl Vráťa respektovat případné ne ze strany dívek). Stejně tak můžete zkusit s Vráťou mluvit o tom, z jakého důvodu je pro něj důležité čekat na tu, která mu první dá, jak si vlastně sex představuje, co by se mělo stát před ním atp.

Můžete se nicméně potkat s tím, že s Vámi či manželem o těchto oblastech mluvit chtít nebude. Někteří dospívající v tomto věku o sexualitě s dospělými mluvit prostě nechtějí, ať již se jedná o rodiče či pedagogy. Na trhu je řada publikací, které se tématu komunikace o sexualitě věnují, můžete zkusit čerpat nápady tam, případně se ozvat na Rodičovskou linku, která se zaměřuje na pomoc rodičům s dětmi i s tématy týkajícími se sexuality u dětí. Tam si můžete říci i o podporu pro sebe, protože věřím, že pro Vás není současná situace jednoduchá.

Tou třetí rovinou je pak rovina práva. Česká právní úprava určuje jako hranici legálního sexu následující den po 15. narozeninách. Je to z toho důvodu, aby se u soudu nemohlo debatovat o tom, v kolik hodin se dotyčný narodil a jestli už mu 15 bylo, nebo nebylo. V případě, že je Vašemu synovi 14 let, teoreticky mohou nastat následující varianty:



Pokud by provozoval jakékoliv sexuální aktivity s dívkou, která bude starší 15 let a jemu bude 14 let, pak by se tato dívka dopustila trestného činu pohlavního zneužívání (§ 187 Trestního zákoníku) a v případě, že by se to dozvěděla policie, začala by dívku nejspíše vyšetřovat v souvislosti s podezřením na spáchání tohoto trestného činu.

V případě, že by jak Vráťovi, tak oné dívce bylo 14 let, pak by se oba dopustili tzv. činu jinak trestného. Případné oznámení o takovém činu by policie musela prošetřit a nejspíše by se pak jak o dívku, tak o vašeho syna zajímal orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

Poslední možností je, že by vašemu synovi bylo už 15 let a jeho dívce ještě 14, pak by se výše zmíněného trestného činu dopustil on.



Z toho všeho plyne, že je také důležité, abyste Vráťovi zdůraznili, že když už se rozhodne realizovat jakékoliv sexuální aktivity (nejen pohlavní styk, ale například i orální sex atp.) musí být jak jemu, tak jeho partnerce více jak 15 let, aby se nedostali do potíží.

A jak by bylo možné Vráťu přimět, aby takový nebyl? Opět Vám, žel, nemohu dát jednoznačnou odpověď, protože toho vím z dotazu málo. Zdá se ale, že má jak ve Vás s manželem, tak ve vašem okolí vzory lidí, pro které jsou monogamní vztahy, důvěra a láska v sexu důležité. Stejně tak mu můžete vyjádřit svůj názor a nesouhlas s jeho jednáním. Můžete nastavit pravidla třeba v tom, že když tedy chodí s dvěma dívkami najednou a pro Vás je to nepřípustné, že si je nebude na střídačku vodit domů atp. Nicméně je důležité mu také zdůraznit, že i když nesouhlasíte s tím, jak se chová, nepřestáváte ho pro to mít rádi jako syna.

Držím palce, ať vše dobře zvládnete

Honza Kaňák, psychoterapeut centra Modré dveře

