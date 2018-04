Muži jsou stejní aneb 7 rad ženám, které se rozhodly pro rozvod

V České republice se rozvádí ročně okolo třiceti tisíc párů. Vztahy zpečetěné sňatkem však končí často jen zdánlivě a částečně, protože i když odejdete z manželství, spojuje vás dál nevyřešený společný majetek a v první řadě často vaše děti.

"Pravda je, že minulý zkrachovalý vztah má tendenci deptat vztahy nové. Možná proto je u druhých manželství rozvodovost vyšší než u prvních a u dalších je ještě vyšší," tvrdí advokátka ve své knize s příznačným názvem Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu.

1. Všichni muži jsou v zásadě stejní

Je pravda, že jiný muž by k vám mohl lépe pasovat, ale většinou si s dalším vzorkem až tak moc nepomůžete, myslí si advokátka. Výjimkou jsou podle ní alkoholici, psychopati, gambleři, násilníci a osoby s kriminálním chováním. "Ze stovek vzorků, které prošly mými rozvodovými spisy, je jasné, že každý má něco. V podstatě si můžete vybrat mezi špinavými ponožkami zakopávanými pod skříň nebo nekonečným nimráním se v travní sekačce. Vyberte si své vlastní peklo tak, aby bylo co nejsnesitelnější, leč na ráj zapomeňte," radí Samková.

2. Zapomeňte na to, že se "toho nesnesitelnýho chlapa" zbavíte

Pokud s ním máte děti, nezbavíte se ho minimálně do 18 let jejich věku.

3. Co se stalo?

Jestliže jste matka malých dětí těsně před rozvodem, dobře si promyslete, co se stalo, kvůli čemu jste začala jejich otce nenávidět. Nemá s tím něco společného právě narození vašich dětí? "Maminky i gynekologové nám totiž zapomněli říct, že hormonální změny v těle po těhotenství odeznívají v průměru tři roky," tvrdí advokátka. Po porodu totiž nastartují pochody, které způsobí, že jiné podněty než případný pláč děťátka žena v podstatě nevnímá.

4. Buď doma, nebo v práci

Opravdu jste zaregistrovaly, že je prakticky nemožné se zároveň věnovat rodině a přitom vydělávat peníze? Muž zkrátka může být buď doma s rodinou, anebo vydělávat peníze. Dohromady to obvykle moc nejde.

5. Kvůli dítěti se dobré vztahy vyplatí

V pubertě má vaše dítě právo zajít si samo od sebe na Odbor péče o dítě nebo přímo na soud a vyžádat si, že i když bylo doteď s mámou, chce být do budoucna s tátou. "Pokud jeho otec nebydlí v kůlničce na dříví a vykazuje finanční příjem z jiné než nezákonné činnosti, soudu nezbude nic jiného než ho svěřit otci do péče," radí Samková a dodává, že se vyplatí si hýčkat s otcem vašeho dítěte korektní vztahy. Jinak by se totiž mohlo stát, že skončíte sama, nebo s dítětem na návštěvě jednou za dva týdny.

6. Když se nedohodnete na majetku

Pokud se v rámci rozvodu nedohodnete na majetku ani na rozdělení dluhů, pravděpodobně vašich dluhů přibude, a to směrem k právníkům.

7. Uzavřete co nejvíc kapitol

Snažte se uzavřít co nejvíc kapitol společného života najednou, i kdyby to z finančního hlediska vypadalo pro vás nevýhodně. Soudy trvají léta a jsou tak emocionálně ubíjející, že často nejsou schopni je korektně zvládnout ani ti nejtvrdší muži. "A věřte: muž, který pláče, je neporazitelný...," varuje rozvodová advokátka Klára Samková.