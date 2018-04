Poradna: Dcera nechce na vysokou školu ani do práce

Gábinu vychovávám spolu s přítelem, s jejím tatínkem jsem se rozvedli, když byla ještě malá. Gábina oslavila loni koncem roku osmnáctiny a letos ji čeká maturita na obchodní akademii. Je průměrná studentka, její velkou vášní byl vždycky pohyb. Jako malá chodila na gymnastiku, pak se velmi dobře chytla na aerobiku a dokonce s ostatními dívkami vyhrávaly závody. Jenže toho nechala loni potom, co se všechny holky v týmu pohádaly jak kočky. Od té doby se nebyly schopné usmířit a Gábina si jiný koníček nenašla. Soustředí se na školu, občas zajde do fitka a spoustu času tráví s kamarády. Tvrdí mi, že se společně chystají na maturitu, ale je mi jasné, že netráví celé večery a víkendy učením.

Gábina začíná být z maturity čím dál nervóznější a zdá se mi, že se poctivě připravuje. Jenže teď mi vyrazila dech prohlášením, že si nepodala žádnou přihlášku na vysokou školu. Samozřejmě jsem se jí na to ptala už asi tisíckrát, vždycky mě odbyla s tím, že už je jí osmnáct a vyřeší si to sama, ať se nestarám. Teď mi řekla, že na vejšku kašle a že se jí po maturitě nechce ani moc pracovat, že si bude muset po maturitě odpočinout. Málem jsem vylétla zlostí, ale nakonec jsem se přemohla a sdělila jí, že jí na odpočinek musí stačit léto, protože já pro ni rozhodně žádný mamahotel provozovat nebudu.

Jsem ale hlavně v šoku, že si nepodala žádnou přihlášku na vysokou školu. Je to chytrá dívka a podle mě je to veliká škoda a jednou toho bude litovat. Navrhovala jsem jí i FTVS, nebo učitelství tělocviku, kde by mohla využít svou lásku k pohybu, ale obojímu se vysmála jako trapnému. Přitom ale o své budoucnosti nemá ani nejmenší tušení, nic jsem z ní nedostala, prý absolutně netuší a musí nad tím přemýšlet. Ale na to prý teď nemá čas, protože se musí učit na maturitu.

Co mám dělat, aby Gábina neskončila válející se doma, zatímco jí škola a kariéra utíkají pod prsty?

Děkuji za radu

Rebeka



Odpověď odbornice:

Dobrý den, paní Rebeko, je zřejmé, že vás čeká ještě několik rozhovorů s dcerou na toto téma a to, co píšu v první větě, by mělo určitě zaznít.

PhDr. Andrea Hlubučková

Myslím, že jí teď opravdu dělá starosti maturita, zřejmě se necítí úplně jistě a asi spíše než myšlenky na vzdálenější budoucnost (vysoká škola) potřebuje podporu v tom, jak zvládnout bližší budoucnost (maturitu). Je možné, že potřebuje více podpory ve studiu, že pochybuje, že by vůbec vysokou školu mohla jít studovat... Nicméně termíny na přihlášení se nedají odložit. Možná byste se mohly spolu domluvit, že pro jistotu pošle nějakou přihlášku a má celé léto na rozhodnutí, zda na školu nastoupí – nakonec studium se dá také poměrně rychle ukončit. Dnes je velký výběr studií, a pokud dceři nebude vyhovovat jeden obor, může zkusit přestoupit na jiný.

Ale na druhou stranu někteří mladí lidé si na vlastní kůži potřebují ověřit, co v životě chtějí. Gábina může zkusit třeba rok brigádně pracovat, odjet do zahraničí, vydělat si na jazykovou školu či si vybrat některý nultý ročník VŠ. Vysoká škola se dá začít studovat i ve dvaceti, mnoho studentů si později ke studiu přivydělává.



Velmi oceňuji, že jste jí dokázala nastavit hranici – odpočívat po maturitě můžeš přes léto. I protože jste napsala toto, myslím, že víte, co by Gábina měla dělat.

Teď jen pomalu přesunout zodpovědnost za její budoucnost na ni. Možná nyní Gábina potřebuje více vaší důvěry a podpory, aby její rozhodnutí bylo skutečně dospělé, tedy i s případnými důsledky.

Andrea Hlubučková, psycholožka centra Modré dveře