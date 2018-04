Poradna: Syn má zájem o písmena a čísla, ve školce mi za to vynadali

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Vojta je zvídavý, s manželem mu také věnujeme docela dost pozornosti a čteme si s ním, skládáme stavebnice, malujeme apod. Loni dostal ke třetím narozeninám dětský tablet, který předčítá písmenka a čísla a dítě na něm dostává za úkol hledat ta správná. Od začátku ho moc bavil a hrál si s ním asi obden. Postupně jsme si všimli, že se písmenka opravdu naučil, teď už poznává všechna slova na tabletu napsaná a zajímá se o další.

Ve školce si toho paní učitelky všimly také a zrazují nás od toho, abychom syna v učení podporovali. Prý ho tím pleteme a bude se pak nudit ve škole. Jenže Vojta se o to všechno zajímá sám od sebe a je mi hloupé ho odbýt, pokud po mně chce něco přečíst nebo vysvětlit.

Měli bychom dát na učitelky ve školce, anebo Vojtu v jeho zálibě v číslech a písmenkách podporovat?

Valerie

Dobrý den Valerie. Psychomotorický vývoj u dětí je velmi individuální a různorodý. Stejně tak dětské zájmy, někoho baví autíčka, někoho kreslení, jiné dítko se zajímá o informace o světě. Vzhledem k tomu, že se váš syn naučil písmenka a čísla formou hry a vlastně sám od sebe, bych v tom neviděla žádný problém. Jsou děti, které jdou do školy s tím, že umí číst a nijak tím netrpí, jiné si vše osvojí až ve škole.



Asi opravdu není vhodné dítě ve čtyřech letech cíleně připravovat na vstup do školy a učit ho trivium. Nemůžete mu však zakazovat se spontánně učit a na dotaz, co je to za písmenko, ho odmítnout s tím, že mu to neřeknete, protože se to dozví až za dva roky ve škole.

V případě, že by syn byl velmi šikovný a ve škole se nudil, lze využít vzdělávacího programu pro nadané děti. Po vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně mu bude vytvořen individuální plán a vhodná práce navíc, aby neměl dlouhou chvíli. S klidným svědomím respektujte jeho zájmy a touhu se učit a buďte rádi, že takového malého šikulu doma máte.

Helena Schejbalová, klinická psycholožka centra Modré dveře