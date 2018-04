Nemáte co na sebe? Deset tipů, jak mít stále plný šatník

Dala jsem se do pátrání po univerzálním seznamu, který spolehlivě zajistí, že stoupnu-li si před skříň a otevřu její dveře a sáhnu po čemkoliv z tohoto seznamu, budu vypadat elegantně a vyběhnu z domu za pár minut.

Ten seznam mám a funguje. Je to deset malých kouzel, které dohromady dělají velké divy. A dělají divy, ať si trendy hýbají světem, jak chtějí.

1. Trenčkot

Trenčkot volte v neutrálních, nadčasových barvách jako černá, šedá, modrá a béžová. Když si tuto sezonu koupíte trenčkot v smaragdově zelené barvě, která je nyní populární, nikdy už nebude aspirovat na základní kousek vašeho šatníku. Dobře také zvažte střih. Univerzálně slušivý je kabátek přepásaný středně širokým páskem. A sázkou na jistotu je i jedna řada knoflíků. Dvouřadové mohou opticky rozšířit. Snažte se vyvarovat kapsičkám v úrovni prsou, opět platí, že v příslušné partii zvětší objem. Čím jednodušší střih bude, tím lépe. Vsaďte na kvalitu materiálu, který na jednoduchém střihu vynikne nejlépe.

2. Blazer

Dámské sako by mělo být tmavé barvy. Opět z kvalitního, nemačkavého materiálu. Klopy volte spíše užší, opticky zužují postavu. Opět jednořadé zapínání. Blazer by vám měl perfektně sednout. Vždycky by měl někdo posoudit, jak vám sedí přes ramena a boky. Pokud se vám na zadní části objeví varhánky horizontální (sako je vám malé) nebo vertikální (pravděpodobně táhne podšívka), hledejte dokonalý blazer dál a tenhle s klidným svědomím nechte v obchodě pro někoho jiného.

3. Malé černé

Little Black Dress - nebo také "malé černé". Naprosto univerzální šaty pro celou řadu příležitostí. Střihů je na výběr nespočetné množství. Tak tedy pár základních tipů. Matný materiál zeštíhluje, lesklý přidá na objemu. Pokud mají být "úzké", nikdy nesmí absolutně těsně obepínat postavu. Žádné zářezy od spodního prádla nejsou povoleny. V mini délce je nevyužijete pro profesní situace, tudíž nebudou univerzální. Bez rukávů nebudou lichotit zralým ženám, protože nic tak rychle neprozradí věk jako je podpaží a vnitřní partie rukou. Výstřih do "V" prodlouží, výstřih lodičkový rozšíří ramena, výstřih kulatý většinou nic nezkazí, výstřih do čtverce přidá na objemu horní partie, stojáček zkrátí krk.

4. Bílá košile

Absolutně univerzální, lehce projmutá. Platí, že musí být bílá a límeček dokonalý. Pokud se chcete inspirovat, podívejte se na bílou košili tisíckrát jinak od návrhářky Caroliny Herrery, která je považována za královnu světa bílých košil. Zvažte, zda si můžete dovolit kapsy v úrovni prsou. Co si ovšem nemůžete nikdy dovolit, je rozvírající se látka mezi knoflíčky. Je to signál jediného: košile je vám malá a je nutno si koupit jinou.

5. Tričko

Už dávno není doménou sportovního looku. S blazerem, dobře padnoucími kalhotami, botami na podpatku a kvalitní kabelkou tvoří čtyřlístek nesmrtelného ženského městského vzhledu. Vyvarujte se nákupu trička s výrazným potiskem. Momentálně třeba s motivem lebek - je to trendová záležitost a my teď mluvíme o poněkud univerzálnějším kousku. Zaměřte se na materiál. Bavlněné tričko je sice velmi příjemné, ale neudrží tvar. Příměs pružných vláken zajistí to, že tričko bude ráno stejné jako odpoledne.

6. Kašmírový svetr

Ano, je poněkud dražší. Ale když se o něj budete dobře starat, vydrží vám léta a nebudou na něm poznat. Tohle je opravdu dobrá investice. Podle návrháře Michaela Korse je kašmírový svetr s dlouhým rukávem nejen základní kousek šatníku, ale také vyjádření absolutní elegance a šik stylu.

7. Tmavé kalhoty

Velmi důležité je slovo tmavé. Mohou být i s decentním světlým proužkem. Opět platí, že matný materiál zeštíhluje, lesklý přidává objem. Manžety na nohavicích vždy zkrátí postavu. Pokud zvolíte zapínání na boku, měla by zůstat vaše postava symetrická, i když je na jedné straně všitý zip. Totéž platí pro kapsy, ty se po stranách nesmí rozevírat. Zvažte i všechny možnosti délky sedu - zvýšený, normální a snížený pas a také šířku nohavic. Absolutní klasikou jsou cigaretové kalhoty nebo kalhoty typu boot-cut s pasem usazeným skutečně v pase a úzkými poutky pro elegantní pásek.

8. Džíny

Tady mohu zopakovat téměř vše, co píši výše. Jen snad ještě: zadní kapsy. Ani nízko, ani příliš zdobně vyšívané. A barva? Klasická tmavá nebo světlá džínovina. Zapomeňte na "savování", umělecky vytvořené trhliny či ozdobné kamínky.

9. Kožená kabelka

Co je na skvělé kabelce nejdůležitější? Že je téměř bez ozdob. Tak hravě překlenete všechny trendové vlny a z kabelky se stane nesmrtelný doplněk pro váš outfit. Nejžhavějším kandidátem na dokonalou kabelku je tzv. lady kabelka – model pevného tvaru, s krátkými uchy, které držíte v ruce.

10. Kvalitní boty

Pokud jen trochu můžete, volte boty na podpatku. Ale i balerínky z kvalitního materiálu a kvalitním šitím mohou být skutečným klenotem. Kvalitní dámská bota znamená, že je neobnošená (respektive bez známek obnošenosti) a v bezvadném stavu. Stále s sebou nosím v kabelce malý cestovní bezbarvý a čistící krém. Spíše vám totiž lidé odpustí oko na punčoše než zašpiněnou botu.