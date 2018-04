Poradna: Syn nastupuje na gymnázium. Má proto přestat s fotbalem?

Vojta se na základce docela dobře učil a bez problémů k tomu zvládal dva a později i tři tréninky fotbalu týdně a víkendové zápasy. Ve fotbale se mu dařilo vždycky velmi dobře, byl skoro hvězdou našeho vesnického týmu, dává spoustu gólů a mezi fotbalisty má i hodně kamarádů. Až doposud to bylo všechno takové přirozené, moc jsme to neřešili, protože školu zvládal opravdu hravě a fotbal hrála i většina jeho spolužáků ze školy.

Jenže od září nastupuje na osmileté gymnázium v nedalekém větším městečku, kam ho budeme nejdřív s manželem vozit a časem se snad i otrká a bude zvládat dopravu autobusem na vlastní pěst.

Vojta na gymnázium chtěl jít, ale úspěch u zkoušek ho asi tak trochu zaskočil - nikdo jiný z jeho spolužáků se totiž na stejnou školu nedostal. Teď se nám s manželem zdá z nastávající nové situace dost vyjukaný, místy až lehce vystrašený.

Zatím trávil celé léto s kamarády z vesnice a asi ho docela straší - vykládají mu, jak to bude na gymplu těžké, že budou učitelé přísní a nekompromisní, že bude mít horu úkolů apod. Výsledkem je, že nám Vojta řekl, že už na fotbal chodit radši nebude, protože na to nebude mít čas. Na jednu stranu nás těší, že přistupuje ke škole tak zodpovědně, ale zdá se nám, že to trochu přehání. Na fotbale má většinu kamarádů, je to taková fajn parta kluků, a pokud přestane chodit na tréninky a ještě bude chodit na jinou školu, myslíme si, že z toho okruhu kamarádů vypadne.

Jaký je váš názor? Mel by Vojta ve fotbale pokračovat, anebo se naplno věnovat jenom škole?

Jolana

Odpověď odbornice:

Milá Jolano, velmi oceňuji, že přicházíte s tímto dotazem, protože to znamená, že o aktuální situaci s manželem přemýšlíte. Přestup na novou školu může být pro část dětí náročný. Nároky mohou spočívat v dojíždění, ve změně prostředí, v novém kolektivu. Pravděpodobně se změní nároky, které na Vojtu byly doposud kladeny. Ohledně učiva a náročnosti domácí přípravy uvidíte časem, zda a jak moc budou pro syna těžší. Na druhou stranu píšete, že školu zatím zvládal hravě. Po pár dnech od počátku školního roku je již trochu jiná situace a Vojta i Vy asi máte reálnější představu, jak to na gymnáziu vypadá. Třeba Vojta našel na gymnáziu někoho ze známých z vesnice, který je sice ve vyšším ročníku, ale mohou např. jezdit spolu a není tak na škole sám.

Mgr. Lenka Brožková, psycholožka

Je důležité, aby se pro Vojtu neměnilo od září vše kolem, aby měl i možnost trávit čas s kamarády. V dotazu zmiňujete, že je ve fotbale vcelku dobrý a že ho baví. Mezi fotbalisty má také spoustu kamarádů. V tomto věku může parta kamarádů nabývat velkého významu. Na gymnáziu může chvíli trvat, než si najde nové kamarády. Také se může stát, že vzhledem k dojíždění nebude mít tolik možností s nimi trávit čas. To vše je dobré brát v úvahu. Tudíž význam kamarádů z vesnice, party z fotbalu, může být stále velký.

Nejlepší by bylo s Vojtou novou situaci probrat. Bude potřebovat více Vaší podpory, byť nemusí být vždy naladěn se o všem bavit. Využijte společných chvil, času během jízdy autem či večera k rozhovoru o tom, jak se mu daří ve škole, jak si rozumí s kamarády, co učivo, co kamarádi z vesnice, co by od Vás potřeboval, aby to lépe zvládal. Budete tak mít možnost získávat postupně informace a podpořit Vojtu v jeho cestě. Pro Vojtu pravděpodobně bude důležité vědět, že i pro Vás je nová škola výzva, že jste připraveni s ním prozkoumávat, co přestup přinese, a pomoci mu to zvládat. Ohledně fotbalu – spíše bych Vojtu podpořila, aby se nevzdával svého koníčku a způsobu trávení volného času. Dokud ho to nebude zatěžovat, nebude to v rozporu s přípravou na školu, je skvělé, že takovou možnost má.

Věřím, že najdete cestu, jak tímto životním obdobím projít společně.

Lenka Brožková, psycholožka centra Modré dveře