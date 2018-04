Poradna: Návštěvy u nás tráví přítelova dcerka na telefonu s matkou

Žiji se svým přítelem už rok, on je rozvedený tři roky. Předtím byli s bývalou manželkou několikrát od sebe a pak zase spolu, definitivně se odstěhoval, když měla Terezka dva roky a od té doby si ji bere na dva dny v týdnu, většinou ve středu a v sobotu. Vyzvedne ji ze školky a ráno ji tam zase odvede, o víkendu podnikáme výlety, chodíme plavat a do kina. Dřív bylo podle přítele všechno relativně v pořádku, Terezka občas plakala, ale většinou se mu podařilo ji nějak rozptýlit.

Poté, co jsem se k němu nastěhovala, si se mnou Terezka ráda hrála, ale tatíkovi dávala samozřejmě přednost. Jeho bývalá žena se pak Terezky vyptávala, jak bylo u tatínka, a Terezka jí tehdy řekla, že trošku plakala, protože se jí stýskalo po mamince. Ona pak hned zavolala mému příteli a vynadala mu, proč jí to neřekl, přitom spolu skoro nemluví, akorát si píšou esemesky, kdy si předají Terezku.

Od té doby kdykoliv je u nás Terezka, tak jí maminka volá třeba třikrát za odpoledne. Terezka je po každém telefonátu smutná a často se i rozpláče, že mamince chybí a maminka chybí jí. Když se nám konečně povede ji rozptýlit a rozveselit, zazvoní telefon a je to nanovo. Nejlepší je to tak na plavečáku nebo v kině, kde jsou telefony vypnuté a Terezka si užívá zábavu. Manželova bývalka ale pak vyšiluje a máme od ní třeba desítky zmeškaných hovorů, i když jí vždycky říkáme, kam s Terezkou jdeme.

Co máme dělat? Komunikace s partnerovou bývalkou je dost složitá, mám pocit, že na mě žárlí a není s rozvodem vyrovnaná.

Děkuji

Lucie

Odpověď odborníka:

Dobrý den Lucie,

Mgr. Honza Kaňák z terapeutického centra Modré dveře

z dotazu nevím o situaci mnoho (např. jestli a jak jste vy nebo váš přítel zkoušeli situaci řešit s jeho bývalou ženou, jak o všem mluvíte s Terezkou), tak možná některé nápady, které níže nabízím, nebudou užitečné. Nevím ani, o čem s Terezkou bývalá žena vašeho přítele mluví, ale pro děti v tomto věku je normální, že se jim může takto stýskat po druhém rodiči (zvláště, pokud třeba Terezce maminka říká, že se jí po ní stýská).

Obecně máte vlastně dvě možné cesty řešení situace, které samozřejmě můžete využít obě, pokud to půjde. Jednak se můžete domluvit s Terezkou na tom, že když bude u vás, nebude mít mobil k dispozici stále. Přeci jen v pěti letech nebývá zcela obvyklé, že mají děti mobilní telefon, i když jsou s rodiči či jedním z rodičů. Zřejmě to ale povede i k tomu, že budete muset čelit opakovaným telefonátům bývalé ženy přítele. Telefonáty nicméně nemusíte zvedat pokaždé, zvláště když bude ujištěna, že je její dcera v pořádku. Každopádně pokud byste se s přítelem k takovému kroku rozhodli, bylo by vhodné o tom informovat bývalou ženu přítele, že jste jinak nastavili pravidla používání mobilního telefonu pro Terezku, když je u vás.

Druhou cestou je pokusit se domluvit s bývalou ženou vašeho přítele s ohledem na zájem Terezky (neděláte to primárně pro sebe, ale aby bylo Terezce dobře). Pokud by tedy takovému domlouvání byla otevřena. Je možné jí popsat, co časté telefony s Terezkou dělají, že je jí pak smutno. Stejně tak můžete popsat, že když nemá mobilní telefon v dosahu, tak se baví a je jí dobře. Můžete si dopředu domluvit s přítelem, jestli by mohla zavolat Terezce jednou denně či vůbec.

Pokud by nic z toho nezabralo, nebo jste již oboje zkoušeli bez úspěchu, je možné se obrátit také na Rodičovskou linku (www.rodicovskalinka.cz) a situaci probrat tam. Je to služba, která se zaměřuje na podporu dospělých, kteří chtějí pomoci dětem s nějakým jejich trápením. Je možné se poradit také v Poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy či u psychologů, kteří nabízejí také rodinné poradenství.

Napadá mě ještě, že nevím, jak s Terezkou o jejím stýskání mluvíte. Je možné jí říci, že je jasné, že se jí po mámě stýská, když ji nevidí, ale že ji uvidí zítra. Stejně tak můžete Terezce říci, že i když se stýská mámě, tak je dospělá a ona (Terezka) se nemusí o mámu bát. Můžete také říci, že za to, že se mámě stýská, ona nemůže. Děti mohou mít někdy dojem, že mohou i za věci, na které nemůžou mít vliv. Můžete pak zkoušet nabízet aktivity, které ji baví.

Držím vám všem palce, ať se situace brzo dostane do takové podoby, která vám všem bude vyhovovat.

Honza Kaňák, terapeut a krizový intervent centra Modré dveře