Poradna: Dvouletý syn kouše a škrábe manžela

Denis je velmi veselé dítě, na rozdíl od spousty svých kamarádek si nemůžu na čas strávený s ním doma vůbec stěžovat. Hrajeme si spolu, zpíváme, čtu mu pohádky a básničky a on mi „pomáhá“ při domácích pracích a na nákupech. Všechno je idylické, ale jenom do chvíle, než se vrátí domů tatínek. Přestože se manžel na syna po celém dni v kanceláři většinou těší a rád by si s ním pohrál, stane se to opravdu jenom málokdy.

Synek na něj totiž začne různě dorážet a útočit a snaží se vyvolat konflikt. Manžel se většinou snaží praní vyhnout třeba lochtáním nebo nějakou jinou fyzickou aktivitou, ale skoro vždycky to skončí tím, že syn manžela pokouše nebo poškrábe. Často se tomu směje, i když to otce docela dost bolí.

Kolikrát na něj takhle zaútočí hned při prvním kontaktu - když mu chce dát pusu nebo ho obejmout před odchodem do práce nebo při návratu. Denis se po něm ožene a praští ho do nosu, tahá ho za vlasy, škrábe, štípe a kouše. Mně Denis nikdy nic podobného nedělal a zatím ani nedělá.

Vidím, že to manžela moc mrzí a trápí a neví, co dělat. Pomalu taky začíná na můj hezký vztah se synem žárlit a to by asi mohlo všechno jenom zhoršit. Co byste nám poradili?

Díky

Oldřiška

Odpověď odbornice:

Dobrý den Oldřiško, píšete, že vás mrzí chování vašeho dvouletého syna k manželovi. Zároveň píšete, že i manžela synovo chování trápí a neví, co má dělat.

Mgr. Kateřina Halfarová, psycholožka

Nejprve bych se věnovala popisu synova chování. Denisovi jsou dva roky, to je věk, kdy se rozvíjí vztah i k jiným blízkým osobám než k matce. Dítě začíná objevovat i jiné možnosti a kvality vztahu k jiným osobám z rodiny, následně i mimo ni. Pokud dítě zažívá vztah s matkou jako bezpečný, je okolní svět připraven na bezpečné objevování. Píšete, že si s Denisem hrajete, zpíváte, a na čas strávený s ním si nemůžete stěžovat. Zdá se tedy, že Denis i vy umíte váš společný čas naplnit tak, aby se váš vztah nadále oboustranně rozvíjel a upevňoval. Denis tomu i rozumí. Je tomu však do té doby, než přijde manžel domů z práce.



Píšete, že Denis začne na manžela různě dorážet, útočit a snažit se vyvolat konflikt. Zde bych zdůraznila slovo dorážet. Denis zkouší, co vše jeho chování u druhého vyvolá a co se následně stane. Nedomnívám se však, že by útočil či se snažil vyvolat konflikt. Dorážení může probíhat prostřednictvím hry. Denis také zkoušením svého chování a objevováním reakcí druhého objevuje hranice své, a také hranice druhého, tedy co si ještě může dovolit, a co už ne.

Zmiňujete, že se manžel snaží praní se synem vyhnout například lochtáním nebo jinou fyzickou aktivitou. Pokud Denis doráží na manžela a chce se zdánlivě prát, a manžel se s Denisem „prát“ nechce, doporučuji sdělit a ukázat Denisovi, že teď se spolu prát nebudou. Je potřeba, aby Denis porozuměl tomu, že prát se s manželem nebudou, ale společný čas zůstal zachován, včetně možnosti jiné hry a aktivity. Také bych doporučila, abyste společně zkusili hledat další možné aktivity pro trávení společného času syna a vašeho manžela.



Vzhledem k tomu, že jsou Denisovi dva roky, tak do tohoto společného objevování bezpochyby vstupujete, a ze začátku se dá předpokládat, že budete nejprve zkoušet a hledat. Věřím však, že v průběhu tohoto objevování naleznete takové aktivity, během nichž dojde ke sladění očekávání ze společně stráveného času jak u syna, tak u manžela. Sladění komunikace a hry umožňuje rozvíjet vztah syna, vás a vašeho manžela. Je také pravděpodobné, že čas strávený s vámi, s manželem a čas společný bude trošku odlišný. Tato odlišnost tak dále přirozeně formuje osobnost vašeho syna.

Hodně zdaru při společném objevování.

Kateřina Halfarová, psycholožka centra Modré dveře